Президент поручил вернуться к проекту Северо-Сибирской железной магистрали. Это шанс Сургута

Над Сибирью не термоядерные бомбы нужно взрывать, а дороги строить и экономику развивать. Ибо лично я в 1993, в отличие от некоторых, вообще не хочу, там было холодно, голодно, бедно и бесперспективно, а вот в 2033 хочу, и надеюсь, что к тому времени у нас в Сибири будут реализовываться, например, вот такие проекты, способные значительно улучшить качество жизни сибиряков.

Итак. Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, разработанный еще в советское время. Я, конечно, не железнодорожник, но соображениями, почему эта новость для Сургута является очень важной, поделюсь.

В чем суть проекта?

«Севсиб» может соединить через Сургут европейскую часть страны с БАМом.

Почему это важно именно сейчас?

Все очень просто – переориентация рынка сбыта углеводородов и поставки товаров с запада на восток требует новой транспортной инфраструктуры. Углеводороды – это мы с вами, чем короче и шире будет путь от Ямала и Сургута до Китая и Тихоокеанских портов, тем проще и выгодней будет вести экспорт продукции. С другой стороны, доставка товаров с востока в европейскую часть страны также станет проще, проект хоть немного позволит разгрузить Транссиб. А еще любой кризис – это время создавать инфраструктуру на будущее.

Что это значит для Сургута?

1. Сургут превращается не только в «вертикальный» логистический хаб Юг-Север, но и в «горизонтальный» Запад-Восток. Грузооборот может вырасти на порядок, все это новые предприятия, рабочие места, дороги, склады, уменьшение издержек для экспортеров, строителей и торговли.

2. Появится прямой транспортный коридор в Томскую область, Красноярский и Пермский край, Приангарье. А это значит новые возможности для бизнеса, совместных проектов, миграции рабочей силы.

3. Северяне через Сургут смогут значительно сократить время путешествий, например, на Байкал или Владивосток, на северо-запад страны, минуя Тюмень и Екатеринбург. Все это улучшит транспортную связанность нашей территории и привлечет туристов.

4. Проект также приближает многолетнюю мечту югорчан – построить железную дорогу до Ханты-Мансийска!

Есть, конечно и деготь в этой бочке.

Во-первых, проект очень дорогой, первый этап от Нижневартовска до Приангарья – это более 2000 км. На запад до Ивделя ветка немного короче, но и интересантов в ней меньше.

Во-вторых, реализация потребует не только федерального финансирования, но пристального внимания местных властей, чтобы реализовать весь экономический эффект от проекта. Например, где бы мог построиться новый логистический и транспортный узел в Сургуте? В нынешних границах представить сложно, городу остро не хватает территории уже сейчас.

В-третьих, получающие выгоду от существующих логистические путей также не воспримут эту новость с радостью.

В четвертых, нужно помнить про хрупкую экологию сибирской тайги.

Резюмирую. Проект «Севсиба» для Югры с точки зрения развития и диверсификации экономики может стать стратегически важнейшим в ближайшее десятилетие. Югорчане также получат неоспоримые выгоды от его реализации. Сургут вообще может стать одним из крупнейших транспортных узлов страны. Правда задумываться над его реализацией и интеграцией в нашу стратегию развития нужно уже сейчас.

P.S. Президент поручил РЖД проработать вопрос до 1 марта. Очень надеюсь, что РЖД проработает его самым положительным образом.