Из-за глупого доноса в Сургуте уволился из школы хороший педагог

В Сургуте учитель математики Артур Морозов уволился из гимназии им. Фармана Салманова после анонимной жалобы на внешность – он носит длинные волосы и якобы приходил на занятия в «женской» одежде. По этому поводу высказался читатель siapress.ru Альберт Леонов.

Еще один учитель ушел после травли из школы. У нас так много учителей… Очередь за «воротами школ стоят из желающих». Мир не без добрых людей. Любит родитель капаться в чужом белье, особенно в учительском. Причем под микроскопом.

И вот, нашли! Вау! Он не такой, как все! Одевается не так, мыслит нестандартно. Все признаки ЛГБТ! Вот ходил бы он «как все», коротко стрижен, как на «зоне». Как у всех, костюм темного цвета. Ну, в общем, как офисный работник в корпорации. Серая безликая мышь. С хриплым прокуренным, тихим голосом. Так, на всякий случай, чтобы начальник не подумал, что на него кричит. Уровнем мышление, видение мира, схожее с тем, кто написал донос.

А что?! Не нравится слово «донос»? Раньше доносили о преступлениях, сейчас обо всем, что можно, что не попадает в моральные принципы и его представление о жизни. Донесли, обвинили. Наказали. В данном, случае «сам уволился». Счастье доносителю.

Но если так относиться, то подавляющее большинство школьников ходят по улице практически в одинаковой одежде. Или точь в точь как остальные. Разве это не пропаганда жизни в «местах не столь отдаленных»? Того же АУЕ (запрещенной в России организации). Там все одинаково одеваются. Прически один в один. С бирками на груди.

Обсуждаем «западные ценности», которые чуждые нам – ЛГБТ и всякие плюсы. Смотрим, читаем, как за бугром набрасываются и судят тех, кто встает на защиту традиционных отношений, между мужчиной и женщиной. Кто считает, что брак – это союз мужчины и женщины! Там обвиняют за «не так посмотрел» в сторону гея – все ты гомофоб! Начинается травля. Доносы пишут, везде поминают «добрым словом». В тюрьму сажают за «домогательства». Лет 20 назад за «ляшку» подержал – все надругался. А если поцеловал – то вообще сексуальный маньяк.

А сами-то?! Не так одет, подстрижен, говоришь на литературном русском языке? Не по «зоновски», не так, как все – значит 100% гей! И пропагандируешь гей-культуру! Не приятная ситуация. Школа лишилась учителя. Дети – ну кто о них думает?

В этой истории меня как гражданина беспокоит позиции руководства школы. Вообще департамента образования. Руководитель – это не тот, кто просто управляет школой. Но и защищает коллектив педагогов от необоснованных нападок родителей. Тщательно разбирается в ситуации. Не встает, не разобравшись, по умолчанию на сторону родителей и «смешивает с дерьмом» подчиненных. Как в такой обстановке может работать учитель? Просто читать предмет? Не заботится о нравственном и культурном уровне учащихся? Находясь постоянно под страхом унижения со стороны родителей?

Все мы разные. Возраст, пол, восприятие мира. Но все мы люди. Живем в одной стране, городе. Если кому то «кажется» – может просто «креститься» надо?