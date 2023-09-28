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​Обновление бюджета, очередная попытка продать «Агентство» и новые полномочия в архитектуре

Подводим итоги сентябрьского заседания думы Сургута

​Обновление бюджета, очередная попытка продать «Агентство» и новые полномочия в архитектуре
Фото из архива автора

Подводим краткие итоги сентябрьского заседания думы Сургута. Подробные материалы можно будет найти здесь.

Крупными мазками, что интересного было:

1. Про бюджет

Хорошие новости, бюджет не только уверенно исполняется в своей доходной части, но даже был увеличен на 620 миллионов рублей. Главной причиной этого стал рост зарплат горожан и, как следствие, увеличения поступлений от НДФЛ. По прогнозу средней рост зарплат по итогу года будет 9,8%. Также прошел возврат банковских гарантий за неисполненные муниципальные контракты на сумму 128 млн руб., и еще субсидии из вышестоящих бюджетов.

На что будут потрачены эти средства? На повышение оплаты труда и социальные выплаты муниципальным служащим – 220 млн руб., на выплаты сургутянам, заключившим контракт для участия в СВО – 120 млн руб., на детское питание в школах – 21 млн руб., поддержку малого и среднего предпринимательства – 16 млн рублей.

2. Про инициативные проекты

Механизм себя хорошо зарекомендовал и надеюсь будет востребован у горожан. Принято решение с 2024 года увеличить размер средств, выделяемых на проекты, с 25 млн руб. до 50 млн рублей. А также предусмотреть возможность выделять средства на расходы, не указанные в инициативном проекте, но необходимые для достижения поставленных целей.

3. Про АВС

«Агентство воздушных сообщений» (то, что на кольце Ленина) вновь выставляется на продажу, стоимость 100% акций 125 млн рублей, есть желающие?

4. Про социальную поддержку

До 2026 года продлевается следующие меры социальной поддержки:

– оплата проезда школьникам, участвующим конкурсах, соревнованиях и творческих школах за пределами Сургута;

– дополнительные стипендии студентам, находящимся на целевом обучении в интересах Департамента образования;

– поддержка детей из малообеспеченных семей и оплата оздоровительных путевок для детей инвалидов.

– мера поддержки пенсионеров, проживающих в пунктах временного размещения на территории города Сургута и не имеющих прописки, в виде 40 бесплатных поездок в общественном транспорте.

5. Про новую премию

В Сургуте учреждается новая премия «За личный вклад в реализацию общественно значимых мероприятий». В рамках этой премии ежегодно до 50 человек получат не только общественное признание, но и материальную премию в размере 20 тысяч рублей за участие в организации важных для города событий. Это дает возможность отметить волонтеров и организаторов, делающих важные для города дела.

6. Про наказы

Заканчивается первый сезон работы механизма «отдельных наказов избирателей», в рамках которого каждый депутат мог распорядиться миллионом бюджетных рублей на благо своих избирателей. Последним получателем средств в этом году стала МБОУ СШ № 9 Иволгиной О.Б. на оборудование ворот дистанционным управлением и спортивный инвентарь, всего на сумму 2,5 млн рублей.

7. Про архитектуру

Пожалуй, самое интересное решение не только этой думы, но и всего сезона в сфере градостроительства. Теперь Администрация в лице ДАиГа наделяется полномочиями утверждать и контролировать выполнение требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства и рекламным конструкциям. Простым языком появятся правила, как должен выглядеть наш город с архитектурной точки зрения, теоретически это должно помочь побороть эклектику современной застройки и навести порядок с визуальным мусором на улицах, а также решить вопросы художественных подсветок зданий. Что из себя представляет этот механизм и как он будет работать – я расскажу отдельно, это решение заслуживает более развернутого текста.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 173, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              NULL
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
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        bool(false)
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        NULL
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      object(CList)#367 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
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        bool(true)
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        NULL
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        bool(true)
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        *RECURSION*
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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