В Сургуте прошла встреча представителей власти и ассенизаторского бизнеса

Принял участие в рабочей встрече в Горводоканале, обсуждали наведение порядка на рынке ассенизаторских услуг.

Крайне болезненная тема для города, а конкретней – для системы водоотведения (канализации). Предприниматели, оказывающие эти услуги, всячески обходят запреты на слив жидкостей в канализационные колодцы, чем наносят непоправимый вред всей городской системе. Особенно от недобросовестных предпринимателей страдают жители поселков внутри города, которые регулярно наблюдают на своей территории сливающиеся ассенизаторские машины со всеми вытекающими – запах, грязь и агрессия водителей на замечания.

На встречу были приглашены все, кто так или иначе влияет на возможное решение вопроса: представители СГМУП «Горводоканал», УМВД, Роспотребнадзор, контрольное управление администрации города, общественность, депутаты и непосредственно представители этого направления бизнеса (сами перевозчики).

В результате обсуждения, удалось договориться с перевозчиками о правилах, по которым будем работать. Так, со стороны муниципалитета, уже начата работа по созданию более выгодных условий для предпринимателей, а именно – строительство дополнительного пункта приема отходов в восточной части города (Нижневартовске направление). Одновременно с этим Горводоканал предложил решить обозначенный предпринимателями вопрос в части применения повышающего коэффициента (как для юрлиц), разработав ведомость, которую владелец домовладения, откуда осуществлен забор стоков, будет обязан заполнить и указать контактный номер телефона (для возможной проверки достоверности). Именно ведомость будет аргументом для неприменения повышающего коэффициента.

Предложенное решение удовлетворило перевозчиков. Они, в свою очередь, пообещали оказывать содействие в предупреждении несанкционированного слива стоков в городскую систему водоотведения.

От себя отмечу. Безусловно, очень хорошо, что удалось предложить предпринимателям более удобные условия для их работы. Но все равно город не застрахован от «отшельников», которым правила не писаны и прибыль стоит превыше общего благополучия. Поэтому депутатский корпус продолжит работу в этом направлении, только уже в части законодательного регулирования этого вопроса и определения наказания за незаконную деятельность. На сегодняшний день в этой части есть пробелы, которые позволяют уходить от ответственности.

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