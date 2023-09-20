В конце сезона ремонтов дороги красивые. Куда все потом девается?

Ожидания всегда наполнены иллюзией, что все будет лучше, чем сейчас. Примеров – масса. Например, ремонт дорог. Вроде хотели сделать лучше, удобнее и качественнее. Получилось – как всегда. Машинам хорошо, люди страдают.

Начали реконструкцию Комсомольского проспекта, положили новые тротуары, все облагородили. Но лавочки не поставили. Почему? «А зачем они?» – ответят нам. Но пресловутая лавочка с урной имеют большое социальное значение. На ней могут посидеть пожилые люди. Могут расположиться мамочки с колясками и детьми. Вроде мелочь, а душу горожанину греет. Какая никакая забота.

Пошли дальше. Сделали перекресток улицы Югорской и Комсомольского проспекта. Ни одной урны под мусор нет. От слова СОВСЕМ. Да и к чему они, урны? Убирать надо. Расходы бюджетные. Правда, если урн нет, то люди начинают бросать мусор где попало, и в итоге мы платим за уборку территории. А как же культура? Об этом думать надо. Но ответственным работникам во власти, видимо, в этом нет нужды.

Дорога сейчас хорошая, сухая. Идешь – душа поет. Но скоро пойдут дожди. Начнется слякоть, лужи. Где они окажутся? На пешеходном переходе. Чтобы дети и взрослые скакали, обходили, ноги мочили. Как на перекрестке Геологической и Мелик-Карамова. Там по федеральной или какой программе сделали дорогу, а на пешеходном переходе – лужа. Вода не может самотеком в ливневую канализацию уйти. Колодец выше на несколько сантиметров. Так что проверять надо все надо. Только не карманными общественниками, которым все «роса божья».

Так что в конце каждого сезона отремонтированные дороги выглядят ровно, ям нет, красота. Наступает весна…. И куда все девается?

Ожидания – это своего рода надежда на изменения в лучшую сторону. Надежда на то, что все будет хорошо. Что можно пройти до школы или детского садика и не замочить ноги. Что тебя не обманут торговцы овощами на улице. Не обдурят продавцы на весах в магазинах. Что чиновник, каждый раз выступая, говорит правду. То, что будет «завтра» а не в какой-то перспективе.