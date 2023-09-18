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​Из будущего

Главные архитекторы будут становиться публичными людьми – как депутаты или мэры

​Из будущего
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фото t.me/uragankuznetsov

Подкинули мне для ознакомления необычный Telegram-канал. Называется он «Я – Сергей Кузнецов», и ведет его главный архитектор города Москвы, причем делает это не в стиле «чиновничий отвяжись» исключительно с отчетами о надоях, а вполне себе живо, искренне и интересно. Со всякими картинками, мнениями, дайджестами, причем не только московских архитектурных новостей, но и с тематическими подборками со всего мира. И даже знаменитые телеграмовские «кружочки» с видео меньше минуты имеются.

Вот, например, часть дайджеста::

«Утро понедельника – время #Ураган_дайджест с основными архитектурными событиями прошлой недели.

1. Жилой комплекс от бюро АПЕКС получил согласование Москомархитектуры. Интересные объемы, качественные материалы и стандарты благоустройства – ждем реализацию на западе Москвы.

2. Похожий по духу проект от бюро СПИЧ так же одобрен в столице. Появится новый комплекс на Южнопортовой улице.

3. Элегантный высотный проект от бюро Kleinewelt будет построен на улице Веткина.

4. Не часто показываю вам небольшие утилитарные проекты, но мы уделяем им внимание и рассматриваем наряду с другими более знаковыми вещами. На прошлой неделе АГР получил сервисный автоцентр на 59 км МКАД.

И так далее. Понятно, что вряд ли он весь этот контент пилит сам, и явно там есть какая-то команда помощников, которая берет на себя часть нагрузки. Но в целом создается полное ощущение живого и заинтересованного в своей сфере чиновника. И 15 тысяч подписчиков (при средней читаемости поста в 5-6 тысяч – это нормальный показатель для TG-каналов без накруток) тому результат.

Понятно, что это Москва, и, скорее, исключение, нежели правило. Но это исключение, которое в будущем может стать нормой. Главный архитектор – публичная должность, ей в идеале должна сопутствовать соответствующая активность. Мне кажется, что в обозримой перспективе негласным требованием к человеку на этом посту будет не просто участие в выработке и принятии важных решений в строительной и средовой политике, но и обязательство все это популярно объяснять, рассказывать, отвечать на вопросы.

Я сейчас не имею в виду никакую персоналию, а просто обозначаю тренд. Он следующий: время «магов», которые запираются в башне из слоновой кости, что-то там думают и делают, а потом спускаются к восторженным простым людям с какой-то очень умной мыслью или проектом, прошло. Граждане хотят большей сопричастности к вопросам и решениям, влияющим на их жизнь. Можно сколько угодно пытаться это желание игнорировать или даже вытравливать из умов, но это будет движением в противоход естественным процессам – сродни попытке голыми руками остановить движущийся поезд. Пытаться можно, но проще и продуктивнее все же сесть на этот поезд и ехать на нем в будущее.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 321, комментариев: 0
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