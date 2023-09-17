Оживить пространство в Сургуте можно, посмотрев на опыт других городов. Вот один из них

Друзья, посмотрите, какую незамысловатую прелесть имеют жители маленького городка Бор в Нижегородской области.

Здесь нечего даже рассусоливать — напрашивается единственный очевидный вопрос: а люди, занимающиеся обликом Сургута, не могли бы что-то подобное создать на месте допотопных (и наверняка гораздо более дорогих) мостов через Сайму, ее протоки, через Бардаковку, овраги в парках «Кедровый Лог» и «За Саймой»? Ну красота какая, гляньте!

Не «дорого-богато», а с душой и со вкусом. Можно даже съездить в командировку за опытом любовного отношения к своей земле — и границу пересекать не надо. Подобное сооружение (или сооружения) — не собственно мост, но и пилоны со смотровыми площадками — в Сургуте можно соорудить в разных местах, фантастически оживив пространство.

Что думаете?