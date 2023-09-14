16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,1609   EUR  103,2289  

Новости

Больше новостей
Стал ли Сургут комфортнее за последние пять лет?

Да 25.8%

Нет 65.4%

Не знаю 8.8%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Чувствуете ли вы себя в безопасности на дорогах Югры?

Абсолютно 9.9%

Не очень 32.5%

Нет 57.6%

Всего голосов: 151

Комментировать
0
Хватает ли вам денег?

Да, ни в чем не ограничиваю себя 35.8%

Да, но начинаю экономить 21.4%

Да, но проедаю запасы 15.1%

Нет 27.7%

Всего голосов: 159

Комментировать
0
Оцените результаты кампании по ремонту дорог в Сургуте.

Отлично 5%

Хорошо 12.1%

Удовлетворительно 31.2%

Плохо 48.2%

Не знаю 3.5%

Всего голосов: 141

Комментировать
0
Вы уже начали планировать новогодние каникулы?

Да 10.3%

Нет 89.7%

Всего голосов: 126

Комментировать
0
Больше опросов

​Новая политическая реальность через отражение прошедших выборов

Кремль окончательно делает ставку на монолитность власти – даже на местах

​Новая политическая реальность через отражение прошедших выборов
Фото из социальных сетей автора

Три наиболее известные партии парламентской оппозиции в России (КПРФ, ЛДПР, СР) на выборах в заксобрания 16 регионов суммарно потеряли более миллиона голосов в ходе кампании 2023 года по сравнению с предыдущей аналогичной кампанией 2018 года. Эти данные комментирует тюменский политолог Александр Безделов.

Это и есть та самая «новая политическая реальность», которая незаметно подкралась 10 сентября. И заключается она вовсе не в том, что «ЛДПР потеряла лидера, а с ним и рейтинг», а «КПРФ и СР в условиях СВО ищут идеологию, но никак не могут найти». Она в том, что Кремль перестал играть в плюрализм, сдержки и противовесы и поставил на монолитность.

Если раньше были люфты, и губернаторов можно было критиковать через ОНФ или парламентскую оппозицию, и в эти разборки Кремль не вмешивался, но мог предъявить главам регионов за наличие таких конфликтов. То теперь те же самые губернаторы обеспечивают соцстабильность в условиях СВО, поддержку ее участников и набор контрактников. А это сейчас куда важнее, чем какие-то там сдержки и противовесы, крючки и капканы, расставленные в регионах. Власть будет цементироваться вокруг губернаторов, а всех, кто еще этого не понял, и продолжит играть в непримиримую оппозицию, ждет незавидная участь в виде лишения части мандатов.

Это пока. А на случай упорства есть «Новые люди», пенсионеры и «Коммунисты России», уже попавшие в часть региональных парламентов. КПРФ же, как главные пострадавшие этого избирательного цикла должны как никто другие помнить товарища Сталина: «Незаменимых у нас нет».

Оригинал


нравится (0) не нравится (0)
14 сентября в 21:35, просмотров: 169, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1005
  2. ​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах 694
  3. Сургутяне выбрали четыре участка дорог для ремонта в 2024 году 560
  4. В Сургуте подозреваемый в разбойном нападении на школьника хотел покончить с собой 529
  5. На федеральной автодороге «Курган-Тюмень» в «огненном» ДТП погибло два человека // ФОТО 490
  6. На подростков из Нижневартовска, избивших парня толпой, возбудили уголовное дело 474
  7. ​Третье место Сургута в рейтинге комфорта городов – это отлично, но все же формальность. Работы – непаханое поле 469
  8. Толпа подростков избила сверстника в Нижневартовске: следователи начали проверку 453
  9. Пластмассовый мир проиграл: «Барби» оказалась куда интереснее, чем предполагалось // ВПЕРВЫЕ ВИЖУ 452
  10. В Югре антимонопольщики проверят цены на бензин 383
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2577
  2. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1799
  3. ​Нематериальные ценности 1730
  4. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1631
  5. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1613
  6. В аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один погиб 1576
  7. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1576
  8. СК заинтересовался избиением учеников в вечерней школе Сургута 1533
  9. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1390
  10. В Сургуте оштрафовали женщину, которая пыталась вывезти больше миллиона в долларах и рублях 1226
  1. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4344
  2. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3966
  3. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3716
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3518
  5. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3190
  6. ​Непаханое поле 3078
  7. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 2994
  8. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2870
  9. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2781
  10. ​Югорчане предпочитают сберегать: в Сбере фиксируют рост объема рублевых вложений 2761

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика