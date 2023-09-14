16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,9794   EUR  103,1066  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Пластмассовый мир проиграл: «Барби» оказалась куда интереснее, чем предполагалось // ВПЕРВЫЕ ВИЖУ

Рецензия на фильм Греты Гервиг «Барби»

Пластмассовый мир проиграл: «Барби» оказалась куда интереснее, чем предполагалось // ВПЕРВЫЕ ВИЖУ
Кадры из фильма «Барби»

Придя в кинотеатр на «Барби», мне показалось, что это будет очередной легкий фильм для девочек-подростков и желающих поностальгировать. В моем детстве знаменитая блондинка была не только желанной куклой, а также героиней мультфильмов и компьютерных игр, где добро всегда побеждает зло. А сама Барби – простая девушка, которая способна если не на все, то на многое.

Так вот, лента Греты Гервиг рвет этот шаблон. В центре сюжета – «стереотипная Барби», которая некогда произвела революцию. Благодаря ей девочки во всем мире смогли выбирать: играть ли им с пупсом в дочки-матери или же пофантазировать и представить себя подружкой первой красавицы?

Спустя время «стереотипная Барби», которую очень хорошо сыграла Марго Робби, стала настоящей иконой. У нее есть дом мечты, красавчик Кен каждый день всячески пытается добиться ее расположения, любой день оканчивается девичником с кучей подруг. Все идеально, чего еще можно желать?

Но с каждой минутой фильма становится все страннее и страннее: сначала куклы задумывается о смерти, она больше не высыпается, у нее появляется целлюлит и, о ужас, она больше не может ходить на цыпочках! Не буду полностью расписывать сюжет фильма, но дальше Барби нужно отправиться в мир людей, чтобы раскрыть причину странных метаморфоз.

Меня поразило то, что при всем совершенстве Барбилэнда главная героиня выбирает мир людей – с его печальными эмоциями, грубыми людьми и прочими негативными моментами. И здесь «стереотипная» Барби вновь показывает свою нетипичность: она принимает тот факт, что не любит Кена, что хочет сама выдумывать идеи, а не воплощать чужие, что желает отказаться от безупречного и ярко-розового пластмассового дома и привычного окружения.

В этом я вижу важный посыл для каждого – нужно не бояться принимать себя таким, какой ты есть, а не прогибаться под судьбу, которая тебе уготована.

На самом деле, мудрых мыслей в этом фильме достаточно много. Это и принятие своего тела и своей неидеальности, и важность умения понимать и принимать чужие чувства, и про необходимость верить в себя, даже если все вокруг катится в тартарары.

В целом и общем, кино можно смело рекомендовать к просмотру. Каждый найдет здесь для себя свое, достаточно лишь взглянуть между строк.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 08:40, просмотров: 85, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «В моей смерти прошу никого не винить»: девять сургутян добровольно ушли из жизни в 2023 году 765
  2. В небе над Сургутом вспыхнуло северное сияние // ФОТО 622
  3. ​Общее будущее 606
  4. Югорчанка с дочерью оказалась на борту самолета «Сочи-Омск», севшего в пшеничном поле 546
  5. ​В Сургуте и Нижневартовске проверяют школы из-за сообщений о минировании 541
  6. Сургутян приглашают на уборку береговых полос 532
  7. В Югре спасатели нашли живыми двух пропавших в районе реки людей 527
  8. В Югре 38% компаний сэкономили на корпоративах 512
  9. В ЦБ рассказали читателям СИА-ПРЕСС о подозрительных инвестициях 505
  10. ​Пять взрослых и ребенок пострадали в ДТП за сутки в ХМАО 496
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2487
  2. Жительница Ханты-Мансийска стала одним из лучших фотографов планеты 2098
  3. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1727
  4. ​Нематериальные ценности 1676
  5. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1555
  6. Не тех блокируем 1541
  7. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1517
  8. В аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один погиб 1515
  9. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1493
  10. СК заинтересовался избиением учеников в вечерней школе Сургута 1450
  1. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4271
  2. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3834
  3. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3623
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3468
  5. ​Почему в Сургуте не хватает школ? 3223
  6. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3080
  7. ​Непаханое поле 3048
  8. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 2931
  9. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2762
  10. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2728

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика