Что делать с трудовыми мигрантами в Сургуте

Проблема «приезжих» с бывших республик страны Советов выходит на первый план разговоров на кухнях города. Могу перечислить, откуда к нам приезжают: Армения, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Молдова. Ничего такого крамольного в перечислении нет. Это все независимые государства. В которых есть свои устои, государственный язык, законы, правила поведения в обществе. Но почему, приезжая к нам, они зачастую ведут себя как у себя дома? Они иностранные граждане. Мы когда приезжаем в другие страны – ведем себя согласно принятым там нормам. Осознавая, что нарушение законов и правил ведет к неминуемому наказанию.

А почему мы должны закрывать глаза на вызывающее поведение мигрантов? Ни для кого не секрет что, в городе начинают образовываться анклавы компактного проживания выходцев из зарубежных стран. Что многие их дети учатся в школах, и изначально они не знают русский язык. Многие горожане в погоне за рублем сдают квартиры приезжим иностранцам. Поселяют одного, а, по сути, проживает там «табор». Не в смысле цыган, а в смысле количества жильцов в конкретном месте. Каково тем, гражданам России, которые проживают рядом? Какой дискомфорт они испытывают? Никто не задумается об этом.

Основную часть иностранцев в городе составляют молодые мужчины, что сказывается на поведении. Девушки постоянно испытывают на себе давление.

Меня можно обвинить во всех смертных грехах или какой-нибудь «разжигании межнациональной розни», но давайте условимся. Жители вышеперечисленных стран для меня в первую очередь иностранцы. Со всеми вытекающими. Они приезжают зарабатывать деньги, но не связывать свою судьбу с Россией. Они заработали и уехали. Мы-то здесь остаемся! С теми же проблемами со школами, детскими садами, поликлиниками. Они приехали и пользуются социальной инфраструктурой города, которая не рассчитана на такое количество людей.

По моему мнению, пора ужесточать контроль за иностранными гражданами. Во всех сферах. Выдворять тех, кто нарушает правила поведения в российском обществе и наши законы. Те же водители, которые нарушают правила дорожного движения – мы их штрафуем, а надо выдворять из страны. Без права въезда. Так же пора ужесточить контроль за теми, кто сдает квартиры иностранцам. Посмотреть, сколько проживает человек и сколько платит гражданин, например, за тот же вывоз мусора или уборку в подъезде.

В нашем государстве главных человек – это гражданин России, а не как тот, кто приехал к нам на заработки.