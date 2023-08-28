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​Запретить не надо думать

Если дать российским городам возможность запрещать элетросамокаты – многие так и сделают

​Запретить не надо думать
Фото pixabay.com

В Париже с 1 сентября будут запрещены электросамокаты. За это на городском референдуме проголосовали чуть ли не 90 процентов участников. Хотя, насколько я могу судить, там структура явки была таковой, что не особо многочисленные противники электросамокатов хорошо мобилизовались и дружно пришли на участки, а сторонники просто ничего не знали и забили – теперь получат за это оплеуху. Но это их проблемы, сами разберутся, не впервой.

Другое дело, что в российской Госдуме, вопреки неоднократным предупреждениям президента, захотели «как в Париже», и задумались о возможности дать муниципальным властям право запрещать или ограничивать «средства индивидуальной мобильности» (СИМ), как сказано в законопроекте, «с согласия жителей». Вот что-то хорошее с запада наши умники перенять никак не могут, а всякую тупую запретительную белиберду в рот тащат – и еще кивают, мол, вон, у нас все как в лучших домах Лондона.

Во-первых, мы знаем, что в российских реалиях значит «с согласия жителей». Проведут втихую общественные слушания, куда придет пять «активистов» из числа сотрудников местной администрации и ее структурных подразделений, и единогласно примут решение.

Во-вторых, что следует из первого пункта – во многих местах в России судьба электросамокатов будет зависеть от персонального самодурства главы, а этот показатель распределен по сословию мэров в произвольном порядке. Тут или повезет, или не очень.

В-третьих, что следует из второго пункта – во многих городах вместо логичного и разумного развития инфраструктуры СИМ как альтернативы личному авто мы получим какие-нибудь тупые запреты, которые просто вычеркнут подобный формат транспорта из местной жизни. Зачем этим заниматься, запариваться, какие-то дорожки прокладывать, какие-то правила устанавливать, когда можно просто жахнуть топором? Для многих чиновников подобный исход более удобен и выглядит куда привлекательнее, чем думать и работать.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 248, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:07
«Мне кажется, что здесь совсем простая штука». СИМ это реальная альтернатива в РФ и городах мира, и том числе в «Городе Париже», монополии автомобиля, пожирающему миллионы тонн топлива и опустошающему кошельки граждан РФ и всего мира на нехилые суммы дензнаков. «Экономика бензоколонки» существует не только в России оказывается, но и на русофобском коллективном Западе, как ни странно. А потому, в «городе Париже» посуетились лоббисты «бензоколонки» и запретили СИМ. Но наши то депутаты ГД куда лезут? Куда лезут со своими запретами СИМ? Впрочем это и не удивительно. Было бы очень странно, если бы они не откликнулись на возможность что-то запретить. Это им по душе, бальзам на сердце. А если что-то придумать конструктивное……Нет, нет и нет. Это не наше дело. Тут ведь думать надо.
Dochimacho
Сегодня в 15:07
У нас тротуары сделать не могут, в том числе и в центре города. Какие там дорожки?
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