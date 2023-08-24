В Сургуте позитивного эффекта от введения платных парковок не будет

Платные парковки, особенно, в Сургуте не решат никакой проблемы. Ведь их изначально для чего придумали? Чтобы пересадить людей на общественный транспорт. В Европе это работает, в Москве и Екатеринбурге – почти работает, там есть метро. А вот в Тюмени не работает. Там психанули и сделали весь центр платный, и что? Точно так же припарковаться негде. Да, люди платят, где-то бизнес компенсирует клиентам парковку, а все дворы забиты приезжими авто. Какую проблему это решило? Люди перешли на общественный транспорт? Ага, щас! Человек не для того покупает свой «Москвич» в кредит что бы он стоял в гараже, он использует его по полной.

И вот он едет в центр, по делам или просто развлечься и ищет место на платных стоянках, а их нет. Альтернативных бесплатных стоянок нет, перехватывающих бесплатных парковок нет, под них тупо нет места. Да и кого перехватывать – метро у нас нет, автобус теперь сам перехватывать нужно, а альтернативная стоянка далече при нашем климате не вариант. Если только переделать площадь Жердева под бесплатную автостоянку. И то это будет жест в сторону, а не решение.

Вот и получается что при таких вводных данных это просто «стрижка баранов» – ребята, мы ничего не меняем, думать/строить и выделять мы то же ничего не будем, у нас для этого места нет, но давайте вы начнете платить. А то ж это ж не дело.

Еще вопрос кто будет «стричь баранов» – МКУ, как в Тюмени, или ООО, как у нас штрафстоянки держат. И еще… Я так то не замечал проблем с парковкой в центре города. Да, машин много, но, приезжая в администрацию можно всегда найти парковочное место. Ну, почти всегда, если нет – паркуешься в сторону стоматологии или чуток во дворы. Вот представьте, что будет с этими дворами если сделать парковку у администрации платной!

Настоящая беда в новых микрорайонах, в которых как раз платные паркинги есть, но почему-то машины припаркованы во дворах, как в оврагах Сочи после потопа. Вот где проблема. А на нее всем … никто не обращает внимания.