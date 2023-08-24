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​Коммунизм, когда каждый автолюбитель может сказать: «Это мой город», рано или поздно заканчивается. За всё надо платить

А кто не хочет платить за парковку – добро пожаловать в городской общественный транспорт

​Коммунизм, когда каждый автолюбитель может сказать: «Это мой город», рано или поздно заканчивается. За всё надо платить
Фото pixabay.com

Необходимость в платных парковках в Суругте, как бы ни хотелось городской администрации поиграться в демократию, обсуждать не надо. Непонятно, что даст это опрос и обсуждение: «Нужны ли городу платные парковки?». Каждый обыватель в твердой памяти и ясном уме, конечно же, скажет, что нет, не нужны. Зачем платить, если сегодня есть «халява». Это с высоты «колокольни» обывателя. А с высоты «городской колокольни» – это неизбежность. Это необходимое зло, с которым, каждому автомобилисту в городе рано или поздно придется смириться.

Внедрять платные парковки надо последовательно и постоянно. Последовательно – это значит, что платные парковки должны внедряться шаг за шагом. Сначала на остродефицитных парковках вдоль магистральных дорог, у общественных центров, у социально-культурных объектов. Торгово- развлекательные центры должны регулировать парковки самостоятельно. Могут свои автобусы пускать по городу до ТРК. На платных парковках должны быть зарезервированы места для инвалидов и маломобильных граждан при наличии парковочного удостоверения. Во дворах парковки муниципалитет не администрирует.

Постоянно – значит, что не нужно откладывать платные парковки в городе «в долгий ящик». Готовиться можно и год, и два, но толку никакого не будет. Это хирургическая операция. И хирург не готовит пациента в экстренных случаях год или два. Пациент помрет. Но не должно быть и никакой кампанейщины, которая поставит город «на уши».

Нужно внедрять так, чтобы автолюбители и не заметили появления платных парковок до тех пор, пока кто-то из них по привычке не приехал на «любимую парковку», чтобы занять место по принципу, «кто первый встал, того и тапки» – и о-па, а там к тебе подошел контролер и выписал штраф тысяч на пять. И все. Бедный водитель типа – да я не знал, да я на секунду, и так далее. А дальше дело техники. Видеофиксация и прочие блага цифровизации.

Жестко. Да. Но друзья! Коммунизм, когда каждый автолюбитель мог бы с гордостью сказать: «Это мой город», к сожалению для них, рано, или поздно заканчивается. И за удовольствие надо платить. Платить из собственного кармана, а не из кармана налогоплательщиков. И не просто не платить за дороги, за парковки, а при этом еще хулить администрацию за колейность, за отсутствие достаточного количества парковочных мест там-то и там-то, за пробки на дорогах и так далее по списку. А бюджет города не резиновый. Теперь за парковочное пространство для твоего авто надо платить. Это аксиома будущего нашего города.

Не хочешь платить? Велкам, ласково просим, на городской общественный транспорт. А вот здесь, велкам, господа чиновники обеспечить работу общественного транспорта. Если ввести платные парковки при нынешней «кривой реформе» городского общественного транспорта, то социального взрыва не избежать. За пример надо взять то, что делает Сергей Семенович Собянин, что даже сам президент РФ на заседании Госсовета по общественному транспорту 17 августа 2023 года поставил в пример решение транспортной проблемы в нашей столице. Да, скажете вы, с бюджетом в 4 трлн он может.

Давайте спустим на землю. В ту же Тюмень. Там работой общественного транспорта занимаются последовательно и постоянно. И, как результат, почти миллионный город избежал транспортного коллапса. А почему? Да там люди тупо пользуются городским общественным транспортом. То есть платные парковки и общественный транспорт должны быть взаимосвязаны. И все.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 197, комментариев: 0
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