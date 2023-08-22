Сургут встречает день Государственного флага России чередой мероприятий. Масштабным стал патриотический флешмоб. Более 500 участников развернули триколор, символ единения и гордости за нашу страну, на набережной Оби. Длина флага составила 429 метров, что соответствует возрасту нашего города.

Инициатором акции выступила Региональная общественная организация «Лига наций». Присоединились многие молодёжные и общественные движения города. Ребята молодцы, что организовались и объединились. Радует, что на набережную пришло много молодёжи, семьи с детьми. Получилось настоящее народное единение.

Мероприятие стало символом сплочённости и патриотизма сургутян. Благодарю каждого, кто принял в нём участие.