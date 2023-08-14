Проблемы со школами в Сургуте копятся, как снежный ком

Прошедшая пресс-конференция замгубернатора по строительству Азата Ислаева многое объяснила. Пожалуй, впервые в истории (на моей памяти), появился на уровне округа чиновник, который открыто признал ошибочность принимаемых в регионе решений. Речь о строительстве школ по концессии. То, о чем ранее говорили многие депутаты и строители в округе. О том, что это не концессия, а отложенный гарантийный платеж. О том, что цена строительства по концессии на порядок выше, чем по 44-ФЗ. О том, что строители практически строят по концессии себе в убыток, всю маржу (не менее 30 процентов) забирают себе банки.

Но строители и депутаты тогда в округе услышаны так и не были. Банки, в первую очередь Сбербанк, продавили и навязали эти концессии губернатору и ее окружению. Я не блогер, поэтому о чьих-то интересах бездоказательно писать не буду. Но факт остается фактом. Эти пресловутые концессии были приняты округом как панацея и в итоге полностью провалились. И мы в городе сегодня имеем катастрофическую нехватку общеобразовательных школ.

Что еще интересного рассказал Ислаев?

Округу нужна единая строительная программа. Это абсурд, когда разные объекты строят разные ведомства. Больницы – депздравохранения, спортивные – спорткомитеты, школы – депобразования и т.д. Ну что могут понимать в строительстве разные профильные чиновники? Вот и тянется эта бодяга уже много лет. Строить должны строители, и это единственно правильное решение.

Еще очень важная вещь, о которой сказал замгубернатора Ислаев – это профильное образование. Нужно строить гимназии, колледжи и лицеи, и строить их гораздо больше, а лучше вообще только их. Тогда произойдет естественный отбор разных учеников по направлениям обучения, а не в общую кучу, как сегодня у нас происходит. Тогда, может и тех школ, которые у нас сегодня есть, вполне хватит.

Но о чем еще не сказал зам губернатора, и что еще нужно сделать?

Сначала про лицеи. У нас в Сургуте их 8. А толку-то? Подразумевалось, когда их открывали, что они будут профильными заведениями с дополнительным отбором способных учеников. Поначалу так оно и было, и мы всем городом этими лицеями по праву гордились как лучшими в округе и даже в УРФО. Но потом был принят федеральный закон про электронное зачисление. И все лицеи постепенно превратились в обычные школы со всеми вытекающими.

Помню, как в 1-м техническом лицее в НГДУ (где есть даже «Эппловские классы»), 1 сентября пришли родители с переводчиками. Они не знали русского языка, и их дети тоже. Конечно, лицеи выкручиваются, как могут, но общий уровень образования в них упал и очень прилично. Поэтому так резко сегодня выросло в Сургуте количество домашнего образования (обучение на дому). Если там раньше были дети из так называемых неблагополучных семей, то сегодня там, в основном, дети очень обеспеченных родителей, которых не устраивает уровень наших лицеев и социальная там среда.

И есть еще одна причина, о которой публично в нашем округе не принято говорить. Это огромное количество приезжих. Из бывших и южных окраин нашей страны. Сегодня им получить гражданство легче, чем нашим соотечественникам. И приезжают они сюда за лучшей долей, слабо или почти не адаптируясь к нашей социальной среде. Предпочитают жить так, как привыкли у себя на родине. Их семьи очень многодетные, что ложится непосильным бременем на социальную инфраструктуру. Ислаев приводил пример с алфавитом в Сургутских школах, в котором не хватило букв для всех первых классов. Но он не сказал, сколько из этих первоклассников – детей приехавших сюда из дальних южных берегов, а их сегодня в наших первых классах большинство. И тогда, сколько ни строй в городе школ, на всех приезжих все равно не хватит. Поэтому на уровне округа необходимо принимать какие то законы, фильтры для приезжих, как это делается сегодня в других регионах нашей страны (Белгородская, Калининградская области и другие). Регулируя таким образом этот бесконтрольный поток приезжих.

И еще что можно принять на уровне нашего округа, опять-таки, из опыта других регионов. Там запретили строить новое жилье без социальных объектов. То есть буквально, сначала строят школы, садики, больницы, а уже потом жилье. И это, конечно, очень правильно. У нас в Сургуте, к сожалению, все наоборот. Посмотрите на все новые микрорайоны. Огромное количество высотных домов и практически полное отсутствие социальной инфраструктуры. Вот и возникает отсюда, в том числе острая нехватка школьных мест.