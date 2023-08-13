О взломе бегущей строки СИА-ПРЕСС Центра

Ситуация со взломом бегущей строки, размещенной на фасаде СИА-ПРЕСС Центра и управление которой осуществляется через удаленный сервер для нас неприятна, неожиданна и возмутительна, размещенные на ней провокационные сообщения оперативно были удалены. Показательно, что редакция СИА-ПРЕСС получила от одного из комментаторов телеграм-канала siapress.ru их видеозапись в комментариях и передала ее в правоохранительные органы вместе с соответствующим заявлением. При необходимости мы готовы также обратиться и в другие органы.

О том, что это кем-то подготовленная провокация, свидетельствует не только видеофиксация сообщения сторонним наблюдателем, но и время взлома: сегодня, 13 августа, в центре Сургута проходит летний фестиваль, и становится понятен расчет злоумышленников — разместить скандальное сообщение в момент, когда горожане будут расходиться по домам после публичного мероприятия.

Отмечу, что в 2022 году в отношении СИА-ПРЕСС уже реализовывались провокации — был взломан сайт siapress.ru. Информация об исполнителях тогда была собрана и передана в органы внутренних дел. Сейчас эта работа будет повторена.