Российское чиновничество изъясняется так, что его почти никто не понимает. Это большая проблема

Два слова по поводу одной из глубинных причин конфликта между жителями микрорайона А и администрацией Сургута по поводу вырубки деревьев и строительства на их месте спортивного зала. Один из аргументов представителей власти в этой своеобразной дискуссии можно в общем сформулировать так: «Были ведь публичные слушания, там всем все было понятно и все со всем согласились», где четко прослеживается подтекст и упрек, мол – приходить надо было.

Я могу представить себе ситуацию, в которой подобный упрек звучал бы полностью оправданно. Опишу ее в общих чертах. За месяц до публичных слушаний на подъездах и инфостендах домов, где живут заинтересованные люди, появились яркие и привлекающие внимание объявления, где сказано примерно следующее: «Дорогие граждане! В такое-то время там-то пройдут публичные слушания, на которых мы обсудим строительство спортивного центра в вашем районе на месте зеленой рощи. Если вам интересно – приходите, нужно иметь с собой паспорт».

Аналогичный месседж также был несколько раз проговорен в СМИ, социальных сетях администрации города, профильной управляющей компании, в идеале – еще и домовом чате и чате школы №12 и детсада «Гусельки» на разных платформах. То есть чтобы действительно достучаться до людей, которые погружены в свои проблемы, быт, семьи, а также развлечения, регулярно подкидываемые родным государством.

И вот тогда можно было бы сказать не пришедшим на слушания, но возбухающим по поводу стройки гражданам: «А вы где были?» И это было бы справедливо. Пока же публичные слушания как были, так и остаются исключительно чиновничьим междусобойчиком, приглашения на который рассылаются крайне адресно, чтобы лишние люди случайно не заглянули и не испортили этот тихий праздник бюрократизма.

Если меня сейчас читают чиновники или депутаты и возмущаются, мол, журналисты эти гадские вечно все приукрашивают, – вы проведите следственный эксперимент. Возьмите вашего родственника или друга не из числа гос- и муниципальных служащих, и скажите: «Слушай, а найди мне информацию про любые публичные слушания и опиши, что там будет происходить?» И стойте рядом с секундомером. Точнее, часомером. Потому что даже если несчастный подопытный каким-то чудом сможет найти данные о ближайшей «публичке» на сайте администрации города, ему потребуется сломать голову, а, скорее – получить высшее образование, чтобы понять, о чем там вообще речь.

Я давно говорю о том, что нашей стране насущно требуется нацпроект «Говорим по-русски» с подпрограммой «Пишем по-русски», целевой аудиторией которого станет вся коллективная бюрократия России. Потому что мы как будто вновь оказались в начале XIX века, когда правящая элита и народ разговаривали на разных языках в буквальном смысле этого слова. А так взаимопонимания не достичь.