Госдума предложила бороться с картами Таро и гороскопами

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бороться с гадалками и экстрасенсами. Однако для этого он выбрал весьма нестандартный способ – запретить публикацию гороскопов и продажу всяких оккультных атрибутов.

Как по мне, подобная инициатива – всего лишь капля в море, которая ни к чему не приведет. На протяжении многих лет по одному из главных каналов крутят популярное шоу «Битва экстрасенсов», где различные ведьмы и колдуны показывают свои «способности». И ладно бы, если передачу снимали в качестве развлекательного жанра. Но, увы, все преподносится под соусом мистики и реальной магии. А доверчивый народ, глядя на то, как очередная «потомственная ведунья» успешно снимает сглаз, порчу и еще невесть что, неожиданно для себя может захотеть тоже обратиться к подобным специалистам и решить все проблемы.

И ладно, если потенциальный клиент хотел бы приоткрыть завесу в будущее (потому что в наше время ничего предугадать уже нельзя), но такие вот шарлатаны предлагают за баснословные суммы вылечить самые страшные болезни. А это, между прочим, может стоить человеку жизни.

Я полагаю, что давно пора сделать ход конем и… Улучшить уровень образования населения. Ведь чаще всего в магию верят люди с плохо развитым критическим мышлением, не способные найти причинно-следственные связи и с узким кругозором. В этом случае даже не придется изымать у продавцов карты Таро, волшебные камни и заговоренные свечи.

Но, к сожалению, реалии таковы, что в школе быстрее введут «Семьеведение», нежели научат молодое поколение думать логически.