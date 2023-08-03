Рубль продолжил падение, но объективно он сейчас недооценен

То, что происходит в настоящий момент с курсом рубля, напоминает старую шутку про аналитиков:

– Дружище, ты вообще понимаешь, что происходит?

– Ну, если хочешь, могу объяснить.

– Объяснить и я могу. Ты скажи, что происходит?

Правда, политологи всегда доказывают, что эта шутка именно про них. Но от этого, если честно, не легче. Почти все и в этой сфере чаще всего развивается явно не по прописанным заранее сценариям.

Итак, рубль.

Традиционный ответ любого аналитика сегодня: складывается впечатление, что есть устойчивый спрос на валюту, для которого недостаточно предложение экспортной выручки. Плюс недавнее ослабление курса рубля по прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Кроме того, налоговый период завершился. Экспортерам можно особо не спешить с продажей валютной выручки. Ну, и всеми отмечено, что отток средств продолжается. Кстати, частично это связано с сезонностью. Народ активно по возможности покупает валюту для отпуска в той же Турции или еще где.

Хоть цены на все и взлетели для отпускников, но и в России, как выясняется, отдыхать стало не намного дешевле.

Объяснения понятные. Но они не отвечают на главный вопрос – а чего вдруг именно сейчас так резко пошел слабеть рубль. В конце концов, нефть торгуется на вполне себе неплохих уровнях на радость тем же саудитам. И ЦБ вроде как с 1 августа обещал потихоньку продавать валюту. И по поступающим данным, Минфин вследствие слабости рубля решил не спешить с покупками валюты.

Может, виноват значительный спрос на наличные? Вот что пишут СМИ: «Объем наличных денег в обращении в июле 2023 года увеличился в России на 388,7 млрд руб., следует из статистики Центробанка. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (97,7 млрд руб.)». Когда рубль был 60, всем стало понятно – данная ситуация не выгодна для государства и экспортеров. А комфортна лишь для населения и ЦБ. Население могло закупаться недорогой валютой, а ЦБ получил резкое падение инфляции.

Ну а теперь… Теперь, пожалуй, Минфин счастлив. А ЦБ бьет в колокола, опасаясь раскрутки инфляции. Никто особо не заинтересован в дальнейшей девальвации рубля. Так что в данный момент полагаю, что будет следующее:

– ЦБ имеет возможность вмешаться и через продажу юаней;

– ЦБ в случае необходимости может административно ограничить покупки валюты и вновь поменять правила игры по выводу средств физлицами;

– Импорт при таком курсе для ряда игроков уже не настолько выгоден. А для кого-то уже и убыточен;

– Минфин будет тормозить с покупками валюты в рамках бюджетного правила, как уже намекнул нам;

– Доходы от роста цены на нефть потихоньку, но начнут влиять на курс.

Так что, по всей видимости, у рубля в ДАННЫЙ момент нет значительного потенциала для дальнейшего ослабления. То есть 95 за доллар увидеть можем. Любое движение может носить инерцию и излишний размах. И потихоньку снова потом вполне можем вернуться на 80-е уровни. И там и зажить какое-то время. На мой взгляд, на уровни 87-92.

Чисто экономически рубль сегодня по фундаментальным показателям даже с учетом всех негативных факторов имеет внутреннюю недооценку примерно процентов на 20 от текущих уровней. Если только не произойдет (или происходит) что-то, кардинально меняющее расклады и все модели. Что-то, ломающее саму систему координат. И тогда уже придется вновь оценивать – а насколько тогда рубль верно оценен. Но это все будет уже, скорее, не из области экономики.

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