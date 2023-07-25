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​Закон о цифровом рубле подписан. Как скоро и активно государство будет стимулировать россиян на него переходить

Что для россиян означает введение цифрового рубля

​Закон о цифровом рубле подписан. Как скоро и активно государство будет стимулировать россиян на него переходить
Фото из социальных сетей автора

Закон о цифровом рубле (ЦР) подписан. Что дальше? Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается. «Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят – пользуются, хотят – не пользуются. Но мы действительно рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться. Это новая возможность», – сказала глава ЦБ.

Здесь сложно поспорить. Все так. По большому счету транзакции будут напоминать транзакции по типу СБП. Не хочется сейчас в тысячный раз обсуждать тему «цифрового рабства» и все вокруг этого. Тут обсуждай не обсуждай – ничего не изменится. Также сейчас было бы хайпово обсудить вопрос – «Большой Брат увидит все».

Да если честно, он уже и так почти все видит. При тотальном переводе транзакций на ЦР неуплата налогов, к примеру, станет абсолютно невозможной. ИИ, подключенный к данной платформе, тут же все вычислит. Управляемость системы – феноменальна. Но поразмыслим сегодня немного об ином.

За ближайшие год-полтора, скорее всего, минимум половина россиян, имеющих счета в банках, так или иначе, но заведут себе цифровые кошельки. И на себе (в том числе и из любопытства) опробуют данное новшество. Вполне возможно, «страшный зверь» окажется добродушной домашней кошкой. Вряд ли кто-то из потребителей «будет борзеть». Да и система первоначально будет образцом либерализма. Вряд ли что-то будет сразу блокироваться. Все будет вполне мило.

Интересно другое – каким образом в дальнейшем (через год-другой) потребителей будут убеждать все более и более переходить в своих платежах на ЦР? Методом пряничка? Хм – не наши это методы. Увы.

Работодателей обяжут выплачивать зарплату в ЦР? Распределение дивидендов строго переведут на ЦР? Доходы по ценным бумагам будут выплачиваться на данной платформе? Конвертировать иностранную валюту можно будет только в ЦР? Продажа имущества (например, квартир) будет осуществляться только в ЦР? Потребительские кредиты будут выдаваться исключительно в ЦР?

Или ничего этого не будет? А просто какое-то время системы будут существовать параллельно. Скорее всего, так. А далее? Ответов сегодня нет.

Государство, разумеется, заинтересовано в том, чтобы максимальный объем транзакций населения производился именно в ЦР. Это логично. Ну, и еще мы с вами прекрасно понимаем – по мере развития данной конструкции объем «неформальных» операций должен по идее сойти на нет. Теперь вопрос в студию: а это в нашей необъятной реально?

А еще более интересный вопрос – какие новые интересные схемы будут в таких «нечеловеческих» условиях придумывать, скажем так, неформально работающие хозяйствующие субъекты? Придумают? Без всякого сомнения. Но вот что? Пока есть лишь догадки.

Однако сколько новых технологий родится! Какой простор для ума для отдельных категорий трудящихся.

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Сегодня в 12:51, просмотров: 61, комментариев: 0
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