Как выпускники Медицинского института СурГУ проходят производственную практику

Производственная практика – неотъемлемая часть подготовки медицинских работников. В реальных условиях молодые специалисты закрепляют и систематизируют практические знания. Нигар Мехралыева и Владимир Мошковский – выпускники Медицинского института СурГУ успешно совмещают учебу и работу в БУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». Как им это удается – читайте в нашем материале.

Нигар Мехралыева, выпускница Медицинского института СурГУ

Нигар Мехралыева официально трудоустроена в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей с августа 2022 года. На тот момент она только перешла на 6-ой курс обучения. Это было ее желание и взвешенное осознанное решение – хотелось скорее окунуться в профессиональную деятельность и набраться практического опыта. Однако попасть в медучреждение было не так-то просто. Для допуска к осуществлению медицинской деятельности на должности среднего медицинского персонала необходим специальный сертификат, получить который возможно только при сдаче экзамена. Этот пункт она выполнила на «отлично». Кроме того, студентке необходимо было себя зарекомендовать, показать свою готовность трудиться усердно. На собеседовании у заместителя главного врача по кадрам, которая с особым пристрастием оценивала молодого специалиста, Нигар рассказала, почему выбрала эту непростую профессию и перинатальный центр в качестве основного места работы, и самое главное – насколько она готова к выполнению трудовых обязанностей.

— Врачом решила стать в конце 11-го класса. Поняла, что благороднее и интереснее профессии не существует. А на четвертом курсе заинтересовалась акушерством и гинекологией, поэтому и решила трудоустраиваться в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства – уникальный и передовой в области деторождения, аналогов которому в России единицы! Собеседование прошло в очень доброжелательной обстановке. Ждала решения руководства около двух недель, уже и не надеялась. Но неожиданно приятная весть субботним утром дала надежду, что все получится, несмотря на то, что придется многому научиться, ведь дети – это большая ответственность. Было очень волнительно выходить на свою первую в жизни работу. Коллектив встретил хорошо. Все переживали, спрашивали успеваю ли я совмещать работу с учебой, а если что-то было не понятно, всегда показывали и объясняли. Это люди, влюбленные в свое дело! Именно за это я и люблю свое отделение!

Ночное дежурство и дневная смена в воскресенье. Совместно с врачами выпускница СурГУ помогает заботиться о маленьких пациентах с экстремально низкой массой тела, пороками развития, у которых нередко наблюдаются дыхательные расстройства, бронхолегочная дисплазия, пневмония и другие инфекции. Каждый случай индивидуальный, требующий особого подхода. Именно здесь Нигар открыла для себя «неонатологию».

— Когда я только начинала работать, у нас в отделении лежал недоношенный ребенок. Малыш всегда спал и никогда не плакал. Под руководством опытных медсестер, а потом уже и сама, я ухаживала за ним, устанавливала ему желудочный зонд для кормления, разводила лекарства, следила за жизненно важными показателями. Через неделю ребенок начал прибавлять в весе и расти. Врачи ежедневно проверяли его рефлексы, с каждым днем он становился все активнее и, главное, он научился кушать из бутылочки. Это был первый ребенок, к которому я так привязалась, он будто вырос у меня на глазах. Мне даже посчастливилось побывать на его выписке. Эмоции били через край, переодевала его и плакала. Дай Бог, чтобы он рос здоровым и счастливым!

Преподаватели и работодатели всегда шли навстречу девушке, ведь понимали, насколько образование и практический опыт важны для будущих специалистов. Это непрерывный процесс. Между делом успевала Нигар заниматься и наукой, участвовать в конференциях и даже занимать там призовые места, готовить публикации. А на вопрос, кто для нее является примером, она с гордостью отвечает – врачи отделения!

Владимир Мошковский, выпускник Медицинского института СурГУ

Одногруппник Нигар Владимир Мошковский трудится в соседнем отделении – детской хирургии. Уже два года. О своем трудоустройстве говорит: «Оказался в нужное время, в нужном месте». Изначально молодой человек рассматривал Сургутскую окружную клиническую больницу и окружной кардиологический диспансер, даже прошел первый этап переговоров, но решил все-таки дождаться окончания сессии. Однажды, придя в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детствак научному руководителю, услышал, что в открывающееся на тот момент отделение неонатальной хирургии (на сегодняшний день детская хирургия) требуются медбратья. Студент, недолго думая, решил попробовать.

Перевязки, внутривенные инъекции, разведение и выдача лекарств, контроль за состоянием пациентов – то, что доктор прописал. Работа с детьми, по мнению Владимира, самая ответственная. Однако в силу возраста малышам сложно контролировать эмоции, на действия врачей реакция у них практически нулевая, поэтому медработникам приходится наблюдать за взглядом, отмечать малейшие реакции тела. За два года работы выпускник СурГУ уже приловчился, с любым ребенком он легко может найти общий язык, вызывая у них доверие.

Желание работать в профессии, которая в любой точке страны и мира будет востребованной, появилось у молодого человека в старших классах, когда он всерьез обдумывал дальнейшую траекторию своего образования. К слову, у Владимира целая династия врачей. Его прадед после Великой Отечественной войны был полковником медицинской службы, родственники по линии отца тоже были военными медиками, бабушка училась в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, после чего до самой пенсии проработала в тубдиспансере. А сейчас и родной брат трудится врачом-эндоскопистом. Так что у Владимира практически не было шанса пойти по другому пути.

– СурГУ дал хорошие базовые знания, создав надежный фундамент для построения будущей карьеры. Хотелось бы поблагодарить всех преподавателей Медицинского института, которые вносят неоценимый вклад в знания будущих специалистов.

А на вопрос стоит ли идти в медицину, юноша советует отталкиваться от своих предпочтений и индивидуальных способностей: «В любой отрасли придется работать на совесть, вопрос лишь в уровне ответственности. В университете некоторые предметы будут сложны для понимания, их придется зубрить, но будут и такие, которые важно понимать и разбираться. Здесь уже сложнее. Часть таланта тоже можно перекрыть усердием, но и тут вы обязательно столкнетесь с психологическим давлением своего подсознания, ведь талантливый человек будет получать результат качественнее и намного быстрее, приложив при этом минимум усилий. Выдержите ли вы такую конкуренцию? Кроме того, в этой сфере деятельности нужно быть ответственным, уметь принимать быстрые и правильные решения, от которых порой зависит жизнь человека! Именно поэтому нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора своего дальнейшего пути».

Медицине нужно посвятить всю свою жизнь, на протяжении которой каждый специалист должен постоянно обучаться, повышать свою квалификацию. Выпускники это прекрасно понимают. Сейчас они на пороге сложного выбора – направления подготовки в ординатуре. Но мы уверены, им и это будет под силу. Ведь дорогу осилит идущий!