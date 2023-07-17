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​Смутные сомнения

Что для Сургута означает отмена гуляний на День нефтяной и газовой промышленности

​Смутные сомнения
Фото siapress.ru

Два слова об отмене массовых гуляний по случаю Дня нефтяника и газовика в Сургуте. Мы живем свою жизнь и сами не замечаем, насколько в ней важны ритуалы. Их главный смысл – в регулярности и повторяемости, что позволяет каждому отдельному мозгу получить ощущение, что он хотя бы отчасти контролирует окружающую реальность. Мы знаем, что через полтора месяца нужно собирать и вести детей в школы, в декабре нужно будет сильно потрудиться и дожить до Нового года, который мы отпразднуем и пойдем на каникулы, и где-то еще по пути есть отпуска, выходные, дни рождения и так далее.

В том числе – государственные праздники, которые мы привыкли отмечать определенным образом. День нефтяной и газовой промышленности для сургутян – именно такой праздник. Все жители нашего города знают, что в первые выходные сентября будет большая тусовка на улицах, можно будет погулять, на других посмотреть, что-то поесть, если повезет – послушать вживую хорошую музыку. Это сугубо местный, но сложившийся и действительно массовый ритуал.

Нет, я не хочу сказать, что от отмены гуляний на День нефтяника и газовика народ впадет в панику и будет бегать по улицам и громить магазины, крича что-то про «последние дни наступают». Но все же – массовые Первомай и День Победы (в смысле шествия Бессмертного полка) уже были отменены, теперь это происходит с нашим главным профессиональным праздником. Ладно, хоть День города «устоял». Но все же – три из четырех наиболее народных уличных праздника 2023 года не состоятся.

В Сургуте, который находится, мягко скажем, далековато от наиболее судьбоносных событий наших дней. Это неизбежно снизит уверенность горожан в общей атмосфере «стабильности и нормальности», которая транслируется сверху. Я не говорю, что нужно все обязательно проводить или ничего не проводить, просто давайте зафиксируем – нервозность сургутян явно повысится, и у этого есть все основания.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 144, комментариев: 0
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