Госдума обязала банки возвращать людям похищенные деньги

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства. На первый взгляд – отличная новость. Как потребитель вполне согласен и хочу сказать: «Ну… слава тебе, Господи». Но как экономист и человек, понимающий ситуацию в финансовом секторе, обязан сказать, что могут быть и нюансы.

«Госдума обязала российские банки проверять все денежные переводы физических лиц и в течение 30 дней возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента». «После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта.

То есть возврат средств и недопущение попадания средств к мошенникам — теперь головная боль банков. А какая самая любимая банковская забава? Правильно! Перекладывать свою головную боль на других.

То есть, по сути своей, по огромному количеству транзакций нам с вами теперь придется доказывать и каждый раз подтверждать, что сделаны они в ясном уме и трезвой памяти, и что переводим мы не мошенникам, а приличным людям. Интересно, как при этом замедлится скорость транзакций?

Кстати, Интерфакс пишет: «Предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента».

Как обосновывается мера в пояснительных материалах, у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику.

Скорее всего, большое количество транзакций теперь и будут осуществляться на Т + 2. Ну, чтобы народ, возможно, одумался. А теперь давайте посмотрим на ситуацию под иным углом. Вот вы банкир. И появляется такой закон. Каковы ваши действия?

1. Вы поднимете на уши юристов и заставите их придумывать любые бумаги, чтобы клиенты их подписывали заранее и в момент платежа, чтобы снять с себя любую ответственность. А без этих бумаг — ни ни.

2. Вы заставите клиентов трижды вам доказывать, что они-таки переводят не злым волкам, а добрым ягнятам. И если при этом скорость платежей упадет – вам по барабану. Теперь будет главное закрыть риски.

3. Ну, и, наконец, у вас открывается святое желание как можно быстрее переложить всю эту головную боль еще на кого-нибудь. Например, на ЦБ. То есть к чертовой бабушке перекинуть весь транзакционный бизнес на цифровой рубль. И там пусть ЦБ уже мучается.

ЦБ же (когда перейдет на цифровой рубль) поступит мудро. Головная боль будет перекинута на ИИ, который очень быстро разберется со всем. А именно – половину всех транзакций засунет в подозрительные. И иди потом, доказывай ИИ, что ты и правда одолжил дяде или тете 10 тыс. рублей. И это действительно тетя, а не Лиса Алиса. Интересно, как будут в таких условиях доказывать ИИ различные коучи, что и правда услугу уже оказали и деньги переводятся, я вообще молчу. Но это явно будет квест.

Вот такие вот мысли.

Так что идея-то отличная. А вот что дальше будет – вопрос, как я люблю говорить, творческий. Но факт, что банкиры-то найдут способ, как выкрутиться в данной ситуации. В конце-концов у них еще есть год на подумать. Мошенники… ну, они-то в данной ситуации так же найдут способ мимикрировать под добрых овечек.

А вот мы с вами… Нам с вами, похоже, предстоят новые головные боли.

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