Конституционный суд признал незаконным лишение премий за дисциплинарные взыскания

Сложившаяся практика невыплаты работнику премий и стимулирующих выплат в период действия дисциплинарного взыскания будет прекращена. Конституционный суд признал несоответствующими Конституции ч. 2 ст. 135 и ч. 1 ст. 193 ТК РФ (Постановление от 15.06.2023) и указал о необходимости внести изменения. Важные выводы КС РФ:

– если работодатель не начисляет работнику в связи с совершением им дисциплинарного проступка какие-либо стимулирующие выплаты, причем как относящиеся, так и не относящиеся к числу премиальных, но являющиеся в силу ч. 1 ст. 129 ТК РФ составной частью заработной платы, он тем самым фактически производит вычеты из его заработной платы, что является незаконным;

– в ст. 137 и 138 ТК РФ подобные вычеты не относятся к основаниям удержания из заработной платы;

– подобное уменьшение заработной платы схоже с такой мерой юридической ответственности, как штраф, который не предусмотрен нормами ТК.

До внесения соответствующих изменений в закон КС указал, что:

– применение к работнику дисциплинарного взыскания не может служить основанием для лишения его стимулирующих выплат или для произвольного снижения их размера;

– факт применения к работнику дисциплинарного взыскания может учитываться при выплате только тех премиальных выплат, входящих в состав заработной платы, которые начисляются за период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание (т.е. например, за этот месяц);

– снижение размера премиальных выплат не должно приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов.

Те, кто сейчас депремирован по причине привлечения к дисциплинарной ответственности, могут это оспорить. Как вам новость?

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