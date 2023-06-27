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​Мы сами способствуем тому, что вода и тепло для нас становятся только дороже

Как уменьшить плату за воду и тепло в Сургуте

​Мы сами способствуем тому, что вода и тепло для нас становятся только дороже
Фото siapress.ru

Лето – время, когда остро ощущается нехватка средств. Людям нужно успеть отдохнуть самим, отвезти детей к морю или в деревню к бабушке, потом приходит время подготовки к школе. На все нужны деньги, приходится ужиматься, оставлять на потом текущие платежи. И тут под «секвестр» у многих попадает коммуналка. Мол, потом заплатим, все всё понимают.

Тем временем у организаций, поставляющих нам тепло и воду, идет ремонтная кампания. И они вынуждены привлекать кредиты. Причем проценты – конские! Все хотят заработать, банки не исключение. И вот мы видим новости: «Жители Сургута задолжали Городским тепловым сетям свыше 840 миллионов рублей. Из-за этого у предприятия не хватает финансовых средств, чтобы оплатить тарифы ресурсоснабжающих компаний. Для погашения задолженности ГТС вынуждены обратить в банк за кредитом в сумме 300 млн рублей на два года. Переплата составит 71 млн рублей. Лот размещен на портале госзакупок».

Но в итоге оплачиваем все мы! Проценты за пользованием кредита закладывается в тариф. Дорожает, вода, отопление. Замкнутый круг. Типичное изображение «сансары». Круговорот перерождений. И выйти из него непросто.

Первый путь – сокращение расходов. Первое что приходит на ум, комиссия за сбор денег с домохозяйств и предприятий за полученную воду, тепло. Она не маленькая! Это очень хорошие деньги. ГТС ежегодно тратит на расчеты и сборы платежей примерно под 200 миллионов! Представьте, 188 миллионов ежегодно, это примерно 15,6 млн рублей в месяц! Это еще скромно считаю.

Методика моих расчетов проста. В городе примерно 156 тысяч лицевых счетов. Берем средний показатель примерно в 4 000 в месяц от абонента. Из них вознаграждение посредника – порядка 2,5 процента от суммы. Данные о проценте взяты из открытых источниках по России. Проценты разные, это среднее. Хочу заметить, вознаграждение «вычитается» сразу!

Вопрос: кому перечисляется, вернее, остается эта комиссия? Можно ли сократить расходы путем организации собственного расчетного центра?

Ответов у меня нет. Единственное, что приходит в голову: нужно сокращение расходов и работа в суде с должниками.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 357, комментариев: 0
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