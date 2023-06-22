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Начальству виднее

Нужна ли России сверхцентрализованная система образования

Начальству виднее
Кадр из клипа группы Pink Floyd – Another Brick in the Wall

После выхода нашего с Тарасом Самборским разговора о домашних заданиях в проекте «О чем говорят» мне написала читательница. Приведу ее расширенную цитату: «Интересная тема, достаточно информативно определены возможные варианты, но система образования настолько отстает от реальных потребностей, все подчинено показателям, сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В итоге то, что планировалось как инструмент оценки знаний, стало целью! Мне как человеку, работающему с подростками (а в профориентацию приходят осознанные ребята!), это видно. Ребята сами жалуются – неинтересно ходить в школу, скучно. Да и кому понравится до бесконечности оттачивать задания по ЕГЭ и ОГЭ, а надо, чтобы был интересным сам процесс – изучать, исследовать, анализировать, узнавать. Но, увы… Вообще зря ввели ОГЭ, так хоть был шанс сохранить среднее звено».

Очевидно, что тут есть более чем обширное пространство для профессиональной дискуссии. Надеюсь, она начнется, чем раньше, тем лучше. От себя скажу одну вещь, которая касается далеко не только образования, а всей управленческой системы.

Мне кажется, что российская школа в широком смысле страдает от гиперцентрализованности. Огромная и разнообразная страна, куча регионов с разными бюджетами, потенциалами и потребностями. Все они должны учиться так, как придумали в Москве. И не только учиться, но и бесконечно отчитываться, что отнимает у несчастных учителей гигантское количество времени и сил. Думаю, если в комментарии заглянут преподаватели или административные работники школ, они сходу накидают десятки каких-то совершенно безумных историй, связанных с подчинением системы образования региональному и высшему начальству.

Нельзя отрицать, что у этой системы есть плюсы. Есть и минусы. Вопрос в том, какая задача сейчас стоит перед школой. Если нужно выдавать на-гора штабеля более-менее единообразных молодых граждан, как в клипе Another Brick in the Wall, то нынешняя централизованная система вполне сойдет. А если нужно увеличить число разносторонне развитых, креативных, критически мыслящих и способных «выходить из плоскости» ребят – скорее, нет.

В каком-то будущем я бы предложил вспомнить название нашей страны, где присутствует слово «Федерация». И действовать соответствующе – дать больше свободы, ресурсов и полномочий регионам в принятии решений относительно образования (и далеко не только), возможно, в какой-то более-менее широкой рамке, заданной центральной властью.

Так или иначе, думать о том, какая система образования действительно нужна России, требуется прямо сейчас. Менять подобное – как корректировать курс океанского лайнера с десятками тысяч пассажиров. Штурвал вроде повернул, а эффект увидел спустя некоторое (в случае с образованием – очень большое) время. А времени на раскачку, как вы сами знаете, у нас нет.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 275, комментариев: 0
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