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​11-й автобус

Сургут развивает разные виды транспорта, но про пешеходов тоже не стоит забывать

​11-й автобус
Фото pixabay.com

Недавно наткнулся на пост сургутянки в одной из соцсетей, писала она про свои претензии к транспортной реформе. Суть в том, что человеку требуется попасть из дома в районе администрации города в МФЦ, который находится в «Сургут Сити Молле». И она показывает, как это можно сделать при нынешней маршрутной сети общественного транспорта – только и исключительно через длинные и неудобные объезды чуть ли не через пол-Сургута. А прямо – нельзя, нет такого автобуса.

Я не буду судить о том, должен ли быть автобус, который проезжает по улице Энгельса к «Сити Моллу». Наверное, это было бы разумно, и, возможно, такой маршрут появится. Но хочу сказать про один неожиданный аспект, внезапно связанный с транспортной реформой Сургута – про пешеходную инфраструктуру.

От домов в районе администрации города до «Сити Молла» примерно 2 километра пешего маршрута. Для пожилых или болеющих людей это может оказаться непростой трассой, но в принципе для обычного среднего человека преодолеть такой путь не должно составить никакой проблемы. Но насколько приятно и удобно пройтись от улицы Энгельса до «Сити Молла» – это совсем другой вопрос. Я это делал немало раз, и задекларировать удовольствие от прогулки не готов – местность диковатая и не располагающая к приятному хождению.

Это же касается многих пространств. Когда с улицы хочется куда-нибудь срочно деться – хоть в личный автомобиль, хоть в автобус (который теперь непонятно по какому маршруту запустили, и черт знает, где его ловить и как куда ехать) – это городская проблема. И, напротив, создание приятной пешеходной инфраструктуры, которая сочетает как удобство, так и эстетику окружающей среды, решило бы массу проблем (даже весьма неожиданных, типа сердечно-сосудистых – регулярно гуляющие люди этому подвержены меньше).

Разумеется, меня сейчас обвинят в лицемерии и вообще бесчеловечности, потому как система общественного транспорта вообще-то должна помогать людям попадать из одной точки в другую, а не заставлять проходить лишние километры. Это так. Но нужно учитывать нюансы. Например, я никогда так много не ходил, как в Москве. Хотя город пронизан невероятным количеством общественного транспорта всех мастей – тучи автобусов, трамваи, метро, электрички, диаметры – катайся, сколько влезет. Но, чтобы попасть в метро или нужную автобусную остановку зачастую нужно пройти те самые полтора-два километра. И народ ходит / ездит, и Сергей Собянин как-никак пытается создать для этого приемлемые условия.

Мне кажется, что Сургут сегодня проживает необычный период своей истории – трансформацию из среднего города в большой. В среднем городе все под рукой, все близко, приятно, тепло и лампово. И я хорошо помню, как мог пешком легко пройти половину Сургута (в детстве это у нас называлось «11-й автобус» – с аллюзией на две ноги), а на велосипеде – вообще махнуть хоть с 25-го микрорайона на ж/д безо всяких проблем, и это были фактически два разных края города. Но он растет, и вместе с ним растут некоторые издержки, в том числе, логистические. С учетом того, что общественным транспортом де-факто никто не занимался лет эдак 20, а про пешеходную / велосипедную инфраструктуру начали задумываться совсем недавно, приятного в этом процессе будет мало.

Итого. Занимаясь общественным транспортом, дорогами / парковками для личного транспорта и даже дорожками для велосипедов и самокатов, нужно не забывать и про пешеходов. В этом еще одна гигантская точка роста.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 386, комментариев: 0
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