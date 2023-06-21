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​Не в домашке дело

Чтобы реформировать подход к домашним заданиям, нужно реформировать систему образования

​Не в домашке дело
Фото предоставлено спикером

В Госдуме предложили подумать над отменой домашних заданий в школах. При этом, как показал опрос, в Югре с таким подходом не согласна подавляющая часть родителей – более 70 процентов.

В мире существует три основных подхода к тому, что мы называем домашними заданиями или, если шире, нагрузкой на учащегося.

Первый подход и система – это очень много домашних заданий, и это худшая система.

Второй подход – это мало домашних работ, но много самостоятельных работ в школе в процессе обучения, которые я бы назвал оптимальной системой.

И, наконец, третий подход – школа без домашних заданий, достаточно спорный, хотя в Финляндии именно эта система применяется и, как мы знаем, финская система образования считается одной из лучших в мире. Поэтому тут есть о чем подумать, проанализировать этот парадокс.

Я думаю, что, к сожалению, в России еще долго будет применяться первый подход, при котором ученики получают огромное количество домашних заданий. Причина здесь очень простая, ответ на вопрос «Почему?» складывается из двух факторов.

Первый – это слабая компетенция преподавательского состава в силу разных обстоятельств. Учителя предпочитают давать на уроках формальные, поверхностные лекции и заканчивать обилием домашних заданий с тем, чтобы ученик, фактически недополучивший во время оплаченного государством урока знаний, добирал свои знания самостоятельно. А второй фактор – это чудовищное, даже безумное администрирование всего педагогического процесса в России. У нас учителя занимаются большую часть времени нелепой писаниной, составлением отчетов о проведенных уроках, о проведении предстоящих уроков, пишут постоянные учебные планы… Им просто некогда заниматься своим самообразованием, профессиональным личностным ростом.

Я не вижу ни малейшей причины, которая бы указывала на то, что подобная система в РФ в каком-то обозримом будущем будет упразднена, заменена или реформирована. Любой самостоятельный талантливый педагог не выживаем в нашей сегодняшней системе образования — она его просто вышвырнет. Любой физик, математик или химик, встав рано или поздно перед выбором, как ему свои таланты применять, зная сегодняшнюю систему образования России, в последнюю очередь будет мечтать о том, чтобы пойти учителем.

Что же можно сделать конкретно в условиях страны или Югры с этими пресловутыми домашними заданиями? Большинство родителей против их отмены. Я подозреваю, что у них наблюдается схожая мотивация с мотивацией учителей, которые не хотят глубоко проникать в учительство и спихивают все на несчастных ребятишек, пусть они дома занимаются. А у родителей то же самое. Ну, пускай им дают домашние задания, они хоть чем-то будут там заняты. Это очень поверхностный подход.

Я не обвиняю родителей, потому что наши родители вышли из той школы, с которой все мы имеем дело, с которой имеют дело наши дети и будут иметь, видимо, еще и внуки. Так что это серьезная проблема. Необходимо на каком-то экспертном, профессиональном уровне хотя бы начинать такую дискуссию — может быть, даже на уровне Югры, когда домашних заданий очень мало, но потому, что в рамках прямого образовательного процесса в стенах школы учебный процесс строится по-другому — как в современных университетах: ты можешь посещать лекции, выбирать себе каких-то спикеров и ходить на их лекции целый год, ты можешь вообще никуда не ходить, а сидеть в библиотеке, но ты должен какое-то количество свих научных работ в отчетные периоды предоставить своему профессору. Который уже будет судить о том, насколько ты соответствуешь тому курсу, который выбрал. Может быть, такая схема еще имеет какие-то шансы, хотя бы фрагментарно в нашу систему образования быть интегрирована.

Такая система позволяет ученикам, которые мотивированы на качественную учебу, на самостоятельность, на получение знаний из дополнительных источников, а не только на уроках, много времени проводить не в той выкопанной траншее наших знаний, где нельзя шаг ни влево, ни вправо сделать, а надо учиться самостоятельно и демонстрировать своему преподавателю какой-то нетривиальный результат.

Возможно ли внедрить такую систему? Я не знаю. Можно ли вести об этом дискуссию? Можно.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 10:53, просмотров: 112, комментариев: 0
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