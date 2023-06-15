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​Почему строительство здания для театра «Петрушка» снова оказалось не в приоритете

Строительство дома для «Петрушки» в Сургуте снова откладывается. Почему так

​Почему строительство здания для театра «Петрушка» снова оказалось не в приоритете
Фото siapress.ru

Театр «Петрушка» – самый многострадальный творческих коллектив города. Самый востребованный, самый любимый и самый посещаемый театр города. Много можно восторженных эпитетов написать о нем. Но судьба-злодейка распоряжается жестоко. Нет у него «дома».

Все это болезнь «гигантизма». Не первый раз болеет город. Станция юных натуралистов – один из ярчайших примеров. «Размах на рубль, удар на копейку», гласит народная мудрость. Читаем новости: «Планы по строительству здания для детского театра «Петрушка» снова откладываются на неопределенный срок. Вопрос этот накануне обсуждался в думе Сургута, на заседании комитета по городскому хозяйству и комплексному развитию города. На сегодняшний день у Сургута есть острая необходимость в строительстве сразу нескольких объектов культуры. Браться за все разом нет смысла, нужно расставить приоритеты, считают депутаты и народные избранники».

Это дословная цитата из репортажа СМИ. Собрались, обсудили. И?! Что дальше? Ну, поспорили, к чему пришли? Расставили «приоритеты»? Какие они? Что важнее в культурном плане для города? Не рассказали. Может, и рассказали но для горожан не донесли. Поставить жителей перед фактом – вот приоритеты. Тут подумали и решили. А нас, жителей, спросили? Что надо в городе, какой культурный объект нужен в первую очередь, а что может и подождать?

Что может быть важнее кукольного театра – первого знакомства с культурой? В нем юный зритель познает искусство, сопереживание, учиться видеть и различать добро и зло. Только театр заражает в ребенке семена добра и зла, учит сопереживать и негодовать. Только театр имеет широкий охват среди зрителей. Мало того, родители вспоминают то, что видели раньше, вступают в дискуссии с детьми об увиденном. Это такой огромный воспитательный и культурный момент. Переоценить его значение невозможно.

Понятно, что нужна третья школа искусств. Но помещение под нее можно купить на первом этаже многоквартирного дома. Вместо кучи пивных и магазинов будет располагаться школа. Может дешевле и скорее будет реализовано? И содержание не шибко затратное будет, чем отдельно стоящее здание.

Если смотреть рационально, то что больше по охвату и вовлечению в культурную жизнь – школа искусств или кукольный театр? Если денег на все нет, тогда выделить на то, что имеет больший охват. Мое личное мнение таково.

Господа депутаты, вы избраны народом. Работать должны на благо горожан.
Спрашивать надо у избирателя. Его мнение должно быть в приоритете.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 37, комментариев: 0
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