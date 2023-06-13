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​Виктория Слинкина: «Девиз СурГУ стал для меня верным маяком на жизненном и профессиональном пути!»

Победитель номинации конкурса «Лучший выпускник СурГУ» — о знаках Вселенной и планах на будущее

​Виктория Слинкина: «Девиз СурГУ стал для меня верным маяком на жизненном и профессиональном пути!»
Фото: СурГУ

Студентка выпускного курса Института экономики и управления Сургутского госуниверситета, Виктория Слинкина, поделилась планами на будущее, а также рассказала о своем первом учебном дне и знаках Вселенной, которые тогда ее преследовали, как бы говоря: будет непросто, но со всеми препятствиями ты обязательно справишься. Такими и были последующие студенческие годы югорчанки с победоносным именем, которые помогли в полной мере раскрыть и реализовывать в разных направлениях деятельности ее личностный потенциал. Подсознательное стремление быть социально значимой предопределило ответственное отношение к процессу обучения, да и хорошая привычка прилагать максимум усилий для достижения высоких результатов привели к тому, что она идет на красный диплом!

Напомним, совсем недавно Виктория стала победителем номинации «Стремление к совершенству» ежегодного конкурса «Лучший выпускник СурГУ». «За этой победой, впрочем, как и за каждым моим достижением, за каждым шагом на пути к мечте стоят не только упорство и трудолюбие, но и колоссальный труд и поддержка преподавателей кафедры государственного и муниципального управления и управления персоналом», – прокомментировала разносторонняя и очень талантливая личность, которая заинтересовала экспертную комиссию – сотрудников ведущих компаний нашего города. Скоро дипломированного специалиста в области государственного и муниципального управления ждут трудовые будни. По ее словам, участие в этом престижном конкурсе еще до присуждения членами жюри победы в номинации стало для нее маленькой победой – победой над собой, над сидящим где-то в глубине души страхом заявить о себе во весь голос потенциальным работодателям, а также ценным опытом публичного выступления»: «После участия в конкурсе «Лучший выпускник» со мной связался Константин Евгеньевич Воронов, начальник отдела реализации молодежных программ управления молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации г. Сургута, с предложением трудоустроиться в молодежное муниципальное учреждение «Вариант». Вполне возможно, что в ближайшем будущем стану одним из молодых специалистов в данном учреждении».

Наша собеседница родилась и выросла в небольшом сельском поселении Сургутского района – Сытомино, расположенного на берегах Оби и Сытоминской протоки. В прошлом году она вышла замуж. Супруг поддерживает все ее начинания, радуется достижениям в учебе и учит воспринимать любые неудачи как полезный опыт. Виктория же подчеркивает, что жизнь дается человеку всего один раз, а значит нужно успевать построить крепкую семью, успешную карьеру, не бояться учиться чему-то новому и неустанно заниматься саморазвитием: «За годы жизни в старинном сибирском поселении я испытала на себе все злободневные проблемы сельского обывателя. А потому со школьных лет мечтала войти в команду муниципальных служащих, занимающихся решением острых проблем, чтобы внести свою лепту в развитие родного района. Это и послужило мотивом для выбора Сургутского государственного университета и направления обучения. Четыре года обучения в родном университете дали прочную основу для дальнейшей профессиональной самореализации, новые знакомства, активный жизненный ритм!»

Помимо получения фундаментальных экономико-правовых основ, в процессе обучения студентка освоила и такие современные дисциплины, как маркетинг территорий, тайм-менеджмент, управление проектами в государственном и муниципальном управлении и др. «На парах под чутким руководством своих преподавателей я училась разрабатывать разнонаправленные проекты, направленные на улучшение качества жизни населения, развитие территорий. Преподаватели кафедры привили мне интерес к занятию научно-исследовательской деятельностью. Написанные совместно с ними статьи раскрывают не только вопросы, связанные со сферой ГМУ, но и актуальные вопросы трудоустройства, востребованные на рынке труда компетенции и профессии будущего. Результатами проводимых исследований я делилась на научных конференциях, проводимых как в стенах нашего университета, так и в дистанционном формате другими вузами. В этом году выступила на VIII Международной научно-практической конференции «Современные исследования проблем управления кадровыми ресурсами» на базе Московского института радиотехники, электроники и автоматики с докладом о проблемах организации сопровождения проектной деятельности в городских округах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Стала дипломантом 3-й степени в секции «Современные проблемы ГМУ». Данная тема стала одной из обсуждаемых на круглом столе, посвященном управлению устойчивым социально-экономическим развитием организаций и территорий, на конференции имени Георгия Ивановича Назина», – рассказала Виктория, добавив, что она и дальше планирует развивать научный потенциал, систематизировать свои мысли и знания в определенной области. Сейчас у нее в приоритете – старт карьеры и выбор направления обучения для поступления в магистратуру СурГУ.

Блиц-опрос

Благодаря чему или кому тебе удалось достичь таких результатов?

– Хочу выразить огромную благодарность нашим преподавателям за веру в каждого студента, за стремление раскрыть в нас научный, творческий потенциал, за то, что девиз СурГУ «Думать! Действовать! Достигать!» стал для меня верным маяком на жизненном и профессиональном пути!

Почему поступила в ИЭиУ?

– Мечта стать командой муниципальных служащих, занимающихся решением проблем, связанных с качеством жизни населения Сургутского района предопределило выбор направления обучения (государственное и муниципальное управление). Выбор вуза пал именно на СурГУ, поскольку наш университет сотрудничает с органами местного самоуправления г. Сургута и Сургутского района, а это отличная возможность проходить практику у потенциальных работодателей, проявить себя, как можно ближе познакомиться с будущей профессией.

Помнишь, свой первый учебный день в университете? Как это было?

Свой первый учебный день помню, как сейчас: заблудилась в стенах университета, потеряла читательский билет, застряла в лифте. Хорошо, что в СурГУ предусмотрена система наставничества: ребята со старших курсов отыскали и меня, и мои вещи, помогли адаптироваться к новой среде.

Твое главное достижение за годы обучения?

– Главным достижением за годы обучения считаю освоение управленческих компетенций, необходимых мне, как будущему муниципальному служащему, прежде всего на старте карьеры. Нацелена на получение красного диплома.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 304, комментариев: 0
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