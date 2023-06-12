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​Парад колясок, «Русские витязи», поп-звезды — как Сургут обычно празднует День города

День города в Сургуте — исторически очень насыщенный праздник

​Парад колясок, «Русские витязи», поп-звезды — как Сургут обычно празднует День города
Фото: siapress.ru, МБУ Вариант

12 июня для сургутян давно стало двойным праздником — вместе с Днем России мы отмечаем также День города, хотя он и не совпадает с реальной датой его рождения. Напомним, что день рождения отмечается в феврале — в этом году исполнилось 429 лет со дня издания исторического указа царя Федора Иоанновича об основании поселения на далеком Севере.

Для любого горожанина не секрет, что у Сургута два возраста: по одной версии, ему более четырех сотен лет, по другой, он совсем молод: всего 58 лет. Вторая дата связана с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1965 года — тогда рабочий поселок был преобразован в город. Можно сказать, что в июне мы празднуем именно это событие, для удобства перенеся торжества на одну дату с Днем России.

Кстати, в этом Сургут не уникален: сегодня День города также празднуют Великий Новгород, Гагарин, Ижевск, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Пермь, Саранск, Сыктывкар, Тамбов, Уфа, Ханты-Мансийск и много других городов.

Помимо всевозможных торжественных речей (а вот и они, кстати), этот день отмечен многими другими событиями — давайте вспомним самые яркие из них.

Концерты-концерты-концерты

Безусловно, без сценического искусства и праздник — не праздник: в День города действуют открытые площадки, где выступают местные коллективы и заезжие звезды. Обычно место встречи — площадь у СурГУ, однако и на других площадках играет музыка и раздаются веселые голоса. А к празднованию 420-летия Сургута девять лет назад сцену установили у памятника основателям города.

Арт-пространства

Менее массовы, но не менее увлекательны программы от культурных центров Сургута — например, традиционно галерея современного искусства «Стерх» организует открытое пространство с арт-фестивалями, которые часто имеют еще и краеведческий колорит.

Парад невест

Соблазн начать счастливую семейную жизнь с масштабного празднования понятен — поэтому часто на 12 июня во Дворце торжеств случается аншлаг.

Парад колясок

А это уже следующая глава: в течение многих лет на улицы города выходили не только колонны празднующих, но и их дети в собственных средствах передвижения. Ныне парад колясок не проводится (да и погода нелетная), но идея хорошая — почему бы и не воскресить?

Спорт! Спорт! Спорт!

Сургутяне ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом: это обычно очевидно на масштабных праздниках, куда стекаются и гиревики, и шахматисты, и все остальные. Соревнования и показательные выступления под открытым летним небом — прекрасная затея.

В полет!

Еще одна тема, связанная с открытым небом, — выступления пилотажных групп. В прошлом году, напомним, свое мастерство показывали федеральные «Русские витязи» и наши местные «Барсы».

Салют

А это — самая неоднозначная часть праздника: в последние годы от нее стабильно отказываются, предлагая горожанам нечто более зрелищное (как те же «Витязи» и «Барсы»). Причина — банальная: в июньском Сургуте — белые ночи. Кстати, тоже вполне себе захватывающее зрелище.

Единение

А вообще объединенные День города и День России для сургутян традиционно являются поводом для единения, встреч, общения и радости. Будем надеяться, что при всех остальных переменных пунктах в программах празднования этот факт всегда будет оставаться неизменным!


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Сегодня в 11:33, просмотров: 262, комментариев: 0
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