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​Почти перегнали

Сравним статистику смертности в ДТП у Югры и южного бедного штата Индии

​Почти перегнали
Фото Е.Гончаровой

Прочитал сегодня материал Елены Гончаровой с впечатлениями о поездке в Индию и конкретно ботанический сад города Тхирувантхапурам, штат Керала. Посмотрите тоже, это очень любопытно. Но я немного про другое.

Взгляд зацепился за статистику, которую привела Елена – из-за абсолютно хаотического дорожного движения в штате Керала в ДТП гибнет около 3 тысяч человек в год при населении в 35 миллионов. А в Югре погибли за год 146 человек при населении в 1,7 миллиона. Кажется – разница серьезная. Но если перемножить цифры, то выяснится, что в Керале погиб один человек на 11 666 соотечественников. А в Югре – один на 11 643.

Это при условии, как пишет Елена: «Разметок на дорогах никто не соблюдает. Даже две сплошные, пересечение которых во всем мире – грубое нарушение дорожного движения, в Индии – это как будто перескок через детские нарисованные мелом «классики». Надо обогнать – никаких проблем, никто здесь тебя не оштрафует!»

И вот с такой системой организации дорожного движения «конкурирует», причем довольно успешно, богатая и благополучная Югра. Мне кажется, об этом нужно очень, очень серьезно задуматься.

P.S. К слову, Елена еще привела статистику по штату Флорида, США. Около тысячи погибших в ДТП за год при населении в 22 млн человек. То есть в авариях умер один человек на 22 тысячи.


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08 июня в 16:31, просмотров: 809, комментариев: 3
Комментарии:
rmost
08 июня в 17:25
Дмитрий , все данные взяты из открытых источников . Просто самой стало любопытно . Причем , во Флориде реально бьют тревогу по поводу таких цифр . У них увеличилась смертность на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года .
rmost
08 июня в 17:27
Но Керала , конечно , не считается бедным штатом в Индии . Скорее , наоборот , она переживает период бурного развития . Образованность жителей составляет почти 90 процентов . Но по сравнению с Югрой , безусловно , Керала проигрывает в бюджете .
Флудер
09 июня в 12:34
Индия: ни правил, ни разметки - гибнет людей меньше, чем в Югре.
США: правила и разметка строже - гибнет людей меньше, чем в Югре.
Вывод: дело не в разметке, дело в Югре.
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