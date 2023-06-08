Как я побывала и что увидела в ботаническом саду города Тхирувантхапурам

В уме европейского человека Индия ассоциируется с толпами людей, большим количеством мусора, беспорядочно движущимся транспортом, короче, с хаосом. Чтобы сразу не опровергать это общепринятое впечатление, отмечу, что таки да, есть проблемы. Например, дороги. Нет, дороги, к примеру, в южном штате Керала, совсем даже неплохие, с четкими разметками и светофорами, заправками. НО вот разметок на дорогах никто не соблюдает. Даже две сплошные, пересечение которых во всем мире – грубое нарушение дорожного движения, в Индии – это как будто перескок через детские нарисованные мелом «классики». Надо обогнать – никаких проблем, никто здесь тебя не оштрафует! Неудивительно, что количество погибших на дорогах Кералы только за один год составляет примерно 3000 человек (население штата 35 миллионов человек). Для сравнения – в Югре 146 человек за год (население 1,7 миллиона), во Флориде – 1000 человек (население 22 миллионов).

Но даже в самом тяжелом хаосе неожиданно находится идеальный порядок, ради познания которого стоило преодолеть все эти дикие «джунгли». Что я имею в виду? Конечно же, индийский ботанический сад. Говорю в общем, потому что целенаправленно ездила в два сада при научных центрах, причем в один из них – 60 километров по небезопасным индийским дорогам, и в национальный природный парк «Перияр», это 400 километров от побережья Кералы в Кардамоновы горы, так называется южная часть Западных Гат. И везде увидела одно и тоже: четкую, почти математическую организацию пространства, упорядоченность всех предметов, какими избыточными они бы не были.

Итак, добро пожаловать в Тропический ботанический сад Научно-исследовательского центра Джавахарлала Неру города Тхирувантхапурам, штат Керала, Индия.

Представьте, свыше 30 градусов жары. Почти 90 процентов влажности. Сколько, думаете, гостей-посетителей с самого открытия? Правильно, я одна, не считая моего гида. Плачу как иностранка 300 рупий (300 рублей) вместо 100, мне выделяют экскурсовода – научного сотрудника, и – вперед, 121 гектар одного из самых жарких ботанических садов мира ждет!

Удивительно, но за сорок с небольшим лет, когда сад получил статус ботанического, свою территорию и начал отстраиваться, сейчас он выглядит на все 500 лет! Какие огромные деревья со всех тропических стран мира! Сколько коллекций! Сколько цветов! Сколько орхидей под открытым небом! Сколько уважения к другим мировым культурам и знаниям в области биологии!

И – какой идеальный порядок в обустройстве сада, продуманность и великолепный ландшафтный дизайн!

Сад имеет почти правильную прямоугольную форму и расположен у подножия гор, так что часть сада находится на склонах, где особенно жарко, а часть – внизу, у неширокой, но резвой реки с водопадами, огромными развесистыми деревьями, лианами, бамбуками. Там, естественно, более прохладно и комфортно. В центре сада есть участок естественного леса, примерно десятая часть его. Это такой энергетический центр, который дает силу и заряд всему живому миру, что его окружает. Кроме того, вокруг сада – также роскошная природа предгорий Западных Гат.

Картосхема Ботанического сада и Научно-исследовательского центра

Прежде чем пройтись по саду, окунемся в его историю. Как у всякого ботанического сада, здесь тоже не обошлось без провидца.

Идея создания сада принадлежит страстному ботанику, любителю орхидей профессору Абрахаму, который после участия в первой конференции ООН по окружающей среде в 1972 году обязался сохранить исчезающие виды тропических растений и генетических ресурсов Индии и в частности Кералы. Как это бывает почти всегда, несколько лет ушло на то, чтобы убедить политическое руководство штата. Оно не поддерживало идею построить «сад в саду», так как вся Индия считалась садом. Кстати, это правда, большая часть страны находится в тропическом климате, а в тропиках произрастает наибольшее количество растений с огромным разнообразием видов, из которых около миллиона еще даже научно не описаны…

В конце концов, в заповедном лесу профессору выделили в аренду 300 акров земли в местечке Палод (это 120 гектаров, для сравнения, парк «За Саймой» имеет площадь 65 гектаров), предварительно учредив Научный центр с ботаническим садом. В первые годы своего существования сад и его создатель были сосредоточены на сохранении редких и находящихся на грани исчезновений растений. В частности, была запущена программа биотехнологии растений с целью размножения и селекции орхидей, что стало причиной бурного развития цветоводства в Керале.

Также были собраны и сохранены не только орхидеи, но антуриумы, лекарственные растения, которые применяются в традиционной индийской системе оздоровления человеческого организма – аюрведе, ротанг, дикие фрукты, пальмы, имбирь, бамбук, суккуленты и дикорастущие декоративные растения. Со временем научным центром на базе ботанического сада был создан генный банк, включающий полевые, семенные, меристемные коллекции и криобанк. Были изучены различные особенности функционирования экосистем, включая взаимодействие растений и животных. Исследовательская деятельность была расширена до уровней изучения биоразнообразия, разработки биотехнологий производства, качественной оценки, верификации, создания коммерческих продуктов и совместного использования выгод. Для идентификации генотипов использовали молекулярные маркеры. Во всех исследованиях особое внимание уделяли эндемикам».

Сегодня ботанический сад развивается по нескольким направлениям: биология и биоинформатика, этномедицина и этнофармакология, микробиология, фитохимия и фитофармакология, систематика растений и их эволюция, генетические ресурсы растений.

В общем, в индийской науке по изучению биоразнообразия и внедрения знаний в экономическую жизнь страны Научный центр с ботаническим садом в Палоде играет огромную роль.

Неудивительно, что на территории сада несколько больших построек, разбросанных в разных частях. При входе – гостевой домик с туалетами, кассой, небольшим магазинчиком с полезными товарами, произведенными из растений. В центре сада находится административные здание, где находится руководство. На одной из окраин сада располагаются гербарий, биотехнологическая лаборатория, к ним примыкает небольшой фермерский участок с домиком. Отдельно расскажу еще об одной постройке – гостевом домике, который можно снять и пожить в нем. В нем создана атмосфера основателя сада на участке, примыкающем к первозданному лесу. Всю территорию постоянно охраняет офицерский наряд.

Наша экскурсия началась от официального гостевого центра, вдоль холма с аллеями цветущих инжирных рощ, с подъемом на гору. Это было, честно говоря, испытанием не из легких – из-за жары и влажности, палящего солнца. Но зато пейзажи, открывающиеся на сад с высокого холма, заслуживали того. И, к сожалению, отвлекали от хладнокровного фиксирования всех растений на камеру. Так что мне удалось сделать только несколько общих снимков из этой части сада. Да и фотографировать сотни тысяч растений, а именно о таком разнообразии здесь идет речь, было бы неразумно, когда знаешь, что у тебя ограниченное время.

С африканского тропического баобаба начинается зона дендрария, Arboretum, а значит, ботаническая феерия! Десятки видов пальм, Palmetum, выстроенных в аллеи, приводят к историческому экспонату – древнему южноиндийскому устройству из дерева по производству кокосового масла. На основе этого масла в Индии делается все – от самых разнообразных блюд до всевозможных массажных масел Аюрведы, которые настаиваются на целебных растениях.

Чтобы пройти к саду орхидей, нужно сначала спуститься к реке и пройти через лечебный мостик. Мостик покрыт мелкими камнями в соответствии с китайской системой оздоровления – акупунктурой стопы. Идя через этот мостик по мелким камням босиком, твои стопы получают именно те точечные воздействия, которые необходимы твоему организму. В начале пути болевые точки очень чувствительны, и не каждый выдерживает даже небольшое расстояние в пару метров.

Миновав мост, немного поднявшись на холм, наконец, попадаешь в царство орхидей. Огромная коллекция орхидей, водных лилий и лотосов расположена на нескольких некрутых террасах вдоль холма так, что с первого, самого нижнего яруса отлично просматривается все великолепие растений. Белые, фиолетовые, сиреневые, голубые, пурпурные – каких только цветов и оттенков там нет! Манящая красота водных красавиц привораживает и не дает очнуться.

Рядом с садом орхидей расположен центральный архитектурный ансамбль сада – памятник Матери-природе. Ее безукоризненный торс как бы только что вышел из разверзнутой земли и повернут к орхидеям, а нижняя часть уходит под землю. Очень красноречивая и яркая композиция служит символом, олицетворением сада.

Далее, пройдя через стройную аллею «вертикальных» орхидей, этот вид не нуждается в постоянном нахождении в воде и больше похож на те орхидеи, которые продаются у нас, мы попадаем в зону научных испытаний, лабораторий и опытных растений. То, с каким точным и аккуратным способом все эти коллекции расставлены, собраны и ухожены, понимаешь, что это огромный труд увлеченных и упорных людей. Идеальный порядок и продуманность каждой зоны, каждого элемента сада.

В ботаническом саду должна находиться особая достопримечательность , напоминающей о вечности природы и вселенной. И такая здесь есть. Это окаменелое ископаемое дерево из рода ангиоспермов, возраст которого более 22 миллионов лет! Остаток от дерева привезли с юга соседнего штата Тамил Наду. Представить только! Когда-то это дерево было цветущим, а сейчас превратилось в камень…

Аюрведа… Родиной одной из древнейших в мире оздоровительных практик, использующих только растительные, природные препараты, является Керала. Основа аюрведы – полезные растения. Кроме известных многим специй существуют даже не сотни, а тысячи растений, применяемых в традиционной индийской медицине. Некоторые из них красуются в специальном месте сада, именуемом «Лекарственная плантация». Или, по-нашему, «Аптекарский огород». Но если здесь каждое растение с табличной, то в резиденции, имении основателя сада доктора Абрахама (после его смерти в центре решили еще таким способом увековечить память своего гуру) – сплошь и рядом растения с лекарственным воздействием – от большого дерева до маленькой травинки просто наполняют это пространство примерно в полгектара. Участок охраняется особенно: он огорожен деревянным забором, и, чтобы попасть внутрь, нужно пройти через старинные деревянные ворота, отпираемые ключом.

Участок имеет красивый ландшафтный дизайн . Он находился в низине, и его огибает река. Поодаль, в тени роскошных пальм и лиан стоит домик гуру, построенный в традиционном индийском стиле, когда в здании нет потолка, а только крыша. Так в помещении лучше циркулирует воздух и проветривает его. На сайте сада пишут, что домик можно снять. Это для особых ценителей природы, которые изучают ботанику очень основательно. Не знаю, сколько стоит такая услуга, но день съемок фильма на территории сада оценивают в 1 миллион рупий (столько же рублей).

Когда мы выходили из этого красивого места, у ворот встретили прекрасное цветущее дерево, которое в Южной Индии почитается особо. Курупита гвианская, Couroupita guinensis. Его даже высаживают у входов в индуистские храмы. Ярко-красные цветы дерева, необыкновенной красоты, прям как из сказки «Аленький цветочек», олицетворяют одновременно женское и мужское начала. Саму жизнь.

Пока мы идем сквозь джунгли, выясняется, что в них растут и ядовитые деревья, да, в Индии есть своя «Черная книга». Гид мне рассказала, что случаи отравления в семейных ссорах мужем жены или наоборот часто связаны с использованием именно ядовитых растений… Вот такая се ля ви…

Последний виток нашего маршрута по Ботаническому саду Научно-исследовательского центра имени Д. Неру в Керале – это Бамбуковая экспозиция, Bambusetum. Коллекция разных видов бамбука – самая большая и разнообразная в Южной Индии. Среди этих гигантских злаков чувствуешь себя просто микроскопическим эльфом.

Наконец, Бамбуковые лабиринты выводят нас на центральную дорогу . Три часа прогулки в тропиках – и ты выглядишь так, как будто разгрузил три вагона с кирпичом. А ведь люди здесь непрерывно работают, строят и взращивают сад. И по энтузиазму здешние ботаники ничем не отличаются от наших. Отличная идея – наладить сотрудничество и дружить. Почему бы и нет?

Как говорится, рука дружбы протянута от одного из самых северных садов к одному из самых южных. Конечно, имеется в виду не географическое положение, а климат.

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