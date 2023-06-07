Умерла королева босановы Аструд Жилберту

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=brXGmWTr8Vh77a1QaXAs9tWeIDlAP2B/DmXHa0VJJn5BwBlUpn+vdKuqdsreHwbyWOBkFADdtA8XUYlBFU18Zjef8maZs5NGtIc32+6he2YnfES5VbYt9fHzlZDjKIGRR67JkOcFbrDVUKtaqu7+q2wYkdCYthstklE+M4Jl1vg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=brXGmWTr8Vh77a1QaXAs9tWeIDlAP2B/DmXHa0VJJn5BwBlUpn+vdKuqdsreHwbyWOBkFADdtA8XUYlBFU18Zjef8maZs5NGtIc32+6he2YnfES5VbYt9fHzlZDjKIGRR67JkOcFbrDVUKtaqu7+q2wYkdCYthstklE+M4Jl1vg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=u26Ng8/DXzwKrlQUzK9v/iKUHn3r/L5eVOwaMNMvvaqK0gU4dMuC3IoQu5h+zgewYH8zpCU2M78PExMGMvwyuB96HBdJ6sJMoV0HX2d7AuHGNdQzDIxlD8uSQj5lqzLUdMQH+pOU2ZvMdTdeVE+qoxJXuPcaDntr6Tklu8ixBA8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=u26Ng8/DXzwKrlQUzK9v/iKUHn3r/L5eVOwaMNMvvaqK0gU4dMuC3IoQu5h+zgewYH8zpCU2M78PExMGMvwyuB96HBdJ6sJMoV0HX2d7AuHGNdQzDIxlD8uSQj5lqzLUdMQH+pOU2ZvMdTdeVE+qoxJXuPcaDntr6Tklu8ixBA8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=brXGmWTr8Vh77a1QaXAs9tWeIDlAP2B/DmXHa0VJJn5BwBlUpn+vdKuqdsreHwbyWOBkFADdtA8XUYlBFU18Zjef8maZs5NGtIc32+6he2YnfES5VbYt9fHzlZDjKIGRR67JkOcFbrDVUKtaqu7+q2wYkdCYthstklE+M4Jl1vg="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=brXGmWTr8Vh77a1QaXAs9tWeIDlAP2B/DmXHa0VJJn5BwBlUpn+vdKuqdsreHwbyWOBkFADdtA8XUYlBFU18Zjef8maZs5NGtIc32+6he2YnfES5VbYt9fHzlZDjKIGRR67JkOcFbrDVUKtaqu7+q2wYkdCYthstklE+M4Jl1vg="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=u26Ng8/DXzwKrlQUzK9v/iKUHn3r/L5eVOwaMNMvvaqK0gU4dMuC3IoQu5h+zgewYH8zpCU2M78PExMGMvwyuB96HBdJ6sJMoV0HX2d7AuHGNdQzDIxlD8uSQj5lqzLUdMQH+pOU2ZvMdTdeVE+qoxJXuPcaDntr6Tklu8ixBA8="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=u26Ng8/DXzwKrlQUzK9v/iKUHn3r/L5eVOwaMNMvvaqK0gU4dMuC3IoQu5h+zgewYH8zpCU2M78PExMGMvwyuB96HBdJ6sJMoV0HX2d7AuHGNdQzDIxlD8uSQj5lqzLUdMQH+pOU2ZvMdTdeVE+qoxJXuPcaDntr6Tklu8ixBA8="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,2502   EUR  86,9519  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Та девушка из Ипанемы

Умерла королева босановы Аструд Жилберту

​Та девушка из Ипанемы
Фото: jazzpeople.ru

Почти незамеченной прошла новость об уходе Аструд Жилберту — ну, в этом нет ничего странного, босанова в нашей северной стране не так чтобы сильно котировалась, хотя именно Аструд причастна к созданию классики жанра, известного буквально всем, — альбома Getz/Gilberto. Getz здесь, понятное дело, Стэн Гетц, пожалуй, главный популяризатор бразильских страстей в американском джазе, а вот Gilberto— не Аструд, а Жуан, ее супруг (мы же о Бразилии говорим — чуете, потянуло мылом? В эфире — теленовелла «Семейные узы»!). На пару эти двое исполнили несколько пьес Антонио Карлуша Жобима — Гетц на саксофоне, Жуан на гитаре, ну и сам маэстро Жобим отметился, конечно. Жуан пел на португальском, но пару песен решили продвинуть на американском рынке, для них подготовили английский текст. Жуан, однако, английским не владел, поэтому позвал напеть Corcovado и Girl From Ipanema свою жену Аструд.

Выдернул буквально с кухни.

Обычно после этого полагается сказать: «Дальше вы знаете» — в общем, песни стали хитами, семья распалась, Аструд начала сольную карьеру.

Самое забавное, что для этого она, в принципе, не обладала никакими выдающимися вокальными данными и умениями — тем не менее, ее тонкий серебристый голос, простой, можно даже сказать — безыскусный вокал идеально подошел к босанове.

Несколько первых ее пластинок, выпущенных в середине 60-х, сегодня справедливо считаются основополагающими в жанре. К концу десятилетия, впрочем, чудеса закончились, альбомы еще выходили, но уже не поражали воображение — от босановы Аструд перешла к эстраде, что логически привело ее к совместному альбому аж с Джеймсом Ластом. Этот явно не очень удачный заход на территорию восьмидесятнического эстрадного диско сегодня можно назвать полным провалом.

Но не провалом я завершу этот текст-воспоминание, а рекомендацией послушать один из лучших альбомов Аструд — ее совместку с трио Уолтера Вандерлея. Здесь много органа, иногда даже слишком много, но красота песен, буквально намурлыканных Аструд, искупает порой чрезмерные изыски Вандерлея.

Бонусом — подлинная летняя атмосфера, жара, отдых, нега.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:17, просмотров: 94, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1685559857"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686164657"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=JYjxSY4nr/0RVszdJ+wdxZHCxEmGL7dVUJSzLTDq+EYXJjifB+r1RKpzmOJUwwWczwLLC5X2k/ZdVtbs6PdSF13agBgN5MQ+jTRJzHNJLVztiFsEVQkAYvW+/ziA68mR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=JYjxSY4nr/0RVszdJ+wdxZHCxEmGL7dVUJSzLTDq+EYXJjifB+r1RKpzmOJUwwWczwLLC5X2k/ZdVtbs6PdSF13agBgN5MQ+jTRJzHNJLVztiFsEVQkAYvW+/ziA68mR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-01 00:04:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-08 00:04:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#328 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1685559857"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686164657"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=JYjxSY4nr/0RVszdJ+wdxZHCxEmGL7dVUJSzLTDq+EYXJjifB+r1RKpzmOJUwwWczwLLC5X2k/ZdVtbs6PdSF13agBgN5MQ+jTRJzHNJLVztiFsEVQkAYvW+/ziA68mR"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=JYjxSY4nr/0RVszdJ+wdxZHCxEmGL7dVUJSzLTDq+EYXJjifB+r1RKpzmOJUwwWczwLLC5X2k/ZdVtbs6PdSF13agBgN5MQ+jTRJzHNJLVztiFsEVQkAYvW+/ziA68mR"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "11e9e37b376fa0f5da359c03962e760a.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-01 00:04:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-08 00:04:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#331 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проезд к «Аквилону» в Сургуте временно перекроют 514
  2. ​Всего два югорчанина заболели ковидом за сутки: пенсионер и рабочий 494
  3. Для жителей Ханты-Мансийска запустили прямой рейс до Сочи 492
  4. ​Игорь Бутман и Леонид Агутин станут хедлайнерами фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» 459
  5. ​15 специалистов сферы социального обслуживания представят Тюменскую область на федеральном уровне 450
  6. ​В Тюмени началось обучение в Школе социального предпринимательства 425
  7. Беременную женщину избили на детской площадке в Сургуте − она попала в больницу с угрозой выкидыша 376
  8. Женщина-пешеход по собственной неосторожности угодила под колеса «Урала» в Ханты-Мансийске 265
  9. Прокуратура проводит проверку из-за отравления подростков на вечеринке в ХМАО 258
  10. В Сургутском районе впервые провели Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» 223
  1. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 2377
  2. ​В мэрии Сургута прокомментировали информацию об отказах в вылете детям на отдых 2137
  3. ​Расширение железнодорожной пассажирской сети, если оно состоится, станет лучшим инфраструктурным проектом в Югре на десятилетия 1750
  4. ​Вчерашний день 1594
  5. ​В Нижневартовск на «Самотлорские ночи» приедут Ева Польна и Джанго 1530
  6. «Оставлять ребенка без полового просвещения – это как выпускать его на оживленную дорогу без знания ПДД» 1523
  7. ​Благодаря Свято-Троицкому собору на повестке дня в Сургуте появился планетарий. И его обязательно построят 1489
  8. Аферисты вновь замечены на кладбище Сургута 1478
  9. Жители Нефтеюганска оставили центр города без тюльпанов 1439
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 3 – 4 июня? // АФИША 1390
  1. Село «Богдановка» 11132
  2. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5785
  3. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5309
  4. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4922
  5. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 4351
  6. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 3991
  7. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 3964
  8. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3769
  9. ​Полвека назад в Сургуте… 3720
  10. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 3657

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика