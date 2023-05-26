«Шанхаи» возле торговых центров в Сургуте цветут, а обычные ларьки сносят

Городская власть в очередной раз решила навести порядок в размещении нестационарных объектов торговли во дворах. Грубо говоря, «проредить» киоски. Не «шанхаи» возле торговых центров, где кто во что горазд, а именно те, ларьки, что стоят на муниципальной земле. Вообще про придомовую территорию, конечно, загнули – там земля принадлежит собственникам многоквартирного дома. Если они хотят – могут законно сдавать ее в аренду. Чем они хуже владельцев ТЦ? Ничем.

Так или иначе, прав депутат Владимир Болотов – решили «загробить» мелких предпринимателей и лишить заработка более 1,5 тысячи человек. Одни скажут: «Да они ничего не делают, только перепродают товары и наживаются на гражданах». И это отчасти верно. Но при этом немногие готовы пойти и открыть такой вот киоск с овощами и фруктами. Потому что это ежедневный рутинный труд, как в деревне – вставать надо рано, работать много.

А если посмотреть еще глубже, то каждый «киоск» кормит даже не одну семью, а гораздо больше. Начнем с банков. Причем тут они, спросят читатели. А ведь все эти «овощи-фрукты» имеют терминалы для оплаты, и определенный процент с каждой операции идет банку. А тот потом еще возвращает кэшбэк, платит налоги и зарплату сотрудникам.

Исчезнут киоски – станет меньше обслуживающего персонала овощных баз и водителей, которые развозят товары. Там подсчитать ущерб сложно, но он точно будет.

Выходит, это решение воздействует на огромное количество граждан и их доходы. Представьте, что в одночасье все ларьки в городе будут закрыты. А ведь эти люди, хоть и платили мизерные отчисления в бюджет Сургута, как минимум, содержали себя сами. Лиши их этой возможности – какая толпа придет в службу занятости, и как вырастет безработица? За это «наверху» по голове не погладят и потребуют отчет.

А что касается настоящих «шанхаев», а не просто ларьков, возле торговых центров. Собянин в Москве вмиг решил подобную проблему, просто снес все лишнее и упорядочил. Сургут так не может?