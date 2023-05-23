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​Движение с остановками

Какая перспектива может быть у сургутской транспортной реформы

​Движение с остановками
Фото siapress.ru

Новая схема общественного транспорта в Сургуте запущена. Там, правда, в цифровой части что-то сломалось, но это обещали быстро починить. Тем не менее, процесс идет, и, пока собирается массив данных и мнений о происходящем, есть время на пару слов об этой большой реформе и отношении к ней.

Мне кажется, что на этом примере мы увидели классический случай того, что в англоязычной политической традиции называется Not in my backyard (NIMBY), или «не на моем заднем дворе». Это когда люди в целом поддерживают идею или проект, считают его полезным, но выступают резко против его появления в непосредственной близости от себя. Насколько я могу судить, в нашем случае это звучит примерно так: «Реформируйте систему общественного транспорта, как хотите, но оставьте мне мой привычный и годами выверенный маршрут». Это нормальный подход, каждый человек имеет на него право, и это разруливается при помощи переговоров, обсуждений, корректировок и прочего.

(К слову, многие подзабыли, а ведь сургутяне один раз устроили такой NIMBY, что мало никому не показалось – когда общественность восстала против планов по строительству нефтехимического комбината из-за опасений экологического характера. К добру это или худу, но тогда получилось)

Но мне кажется, что наилучшим для города было бы трансформировать ситуацию в несколько ином направлении – перевести запрос сургутян с «вернуть все как было» на «дайте нам кардинальное улучшение общественного транспорта, текущее положение вещей не устраивает». Слабость первого подхода – в «заморозке» реальной городской проблемы, которую только-только начали расшивать. Сила второго – в конструктивности запроса, которую городская власть может и должна использовать в качестве инструмента по работе с округом и федерацией.

Суровые реалии российской вертикали таковы, что для получения денег на какой-то проект нужны веские основания, потому как конкуренция за эти ресурсы весьма серьезная. Одно дело, если мэр придет к губернатору или министру и скажет: «Знаете, у нас архаичная система общественного транспорта, нам бы вот столько денег, мы купим автобусы новые, отладим технику, расставим остановки, и в течение годиков четырех-пяти все сделаем шикарно». Другое дело, если месседж будет примерно таким: «Знаете, мы начали реформировать систему общественного транспорта, потому что этим никто не занимался десятилетиями. И сложилось некоторое недовольство, которое можно закрыть, если купить больше автобусов и в целом вложиться в инфраструктуру, чем тоже не занимались десятилетиями. Дайте денег, все сделаем отлично, планы вот».

В первом случае мэра, скорее всего, отправят куда-нибудь в конец очереди по программе развития транспортной инфраструктуры на 2030-2040 годы. Во втором – при реально запущенной реформе и общественном отклике и запросе – шансы получить деньги явно выше. Даже если на первом этапе это будет просто инвестиция в хорошие автобусы – отлично, так как это развязывает руки и дает городу больше возможностей показать, какой должна быть система общественного транспорта.

В общем, лично я по-прежнему считаю, что сам факт начала транспортной реформы в Сургуте в нынешнем формате – это хорошо, так как открывает перспективы. Но нам нужна хорошая, добротная и качественная презентация того, какие изменения должны последовать в будущем. Ее нужно обсудить с гражданами, и с этим планом – ходить и выбивать деньги у бюджетов вышестоящих уровней или спонсоров. Как показывает практика, нынешнее руководство Сургута весьма неплохо с этим справляется – два миллиарда от федерации на модернизацию «Горводоканала» и 1,7 млрд дополнительно от округа на расселение аварийного жилья – это вам не семечки. Есть и другие примеры, просто эти два весьма красноречивы.

Но при этом важно сохранять контакт с гражданами и постоянно сверять с ними часы, а также рассказывать, что происходит, что дальше, какие планы, какие изменения. Полная прозрачность. В этом смысле ситуация как раз похожа на работу общественного транспорта – постоянное движение вперед с остановками. Для людей.


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Сегодня в 19:25, просмотров: 408, комментариев: 0
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