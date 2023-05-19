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​Скромные дивиденды Сургутнефтегаза. Кубышка – всё?

Почему Сургутнефтегаз выплатит так мало дивидендов – огромная загадка

​Скромные дивиденды Сургутнефтегаза. Кубышка – всё?
Фото из социальных сетей автора

Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,8 руб. на акцию. Доходность по префам составит около 2,4%. Аналитики ожидали значительно больше. Складывается ощущение, что выплаты по префам уравняли до размера дивиденды по обыкновенным акциям согласно «защитной оговорке» в Уставе.

Если кратко, то, скорее всего, здесь два сценария:

1. Сургутнефтегаз отработал в убыток на операционном уровне. В такой сценарий верится меньше всего.

2. С валютной кубышкой что-то произошло в течение года. Вполне вероятно, что конвертировали по не самому выгодному курсу.

Склоняемся ко второму сценарию.

Мы предполагали, что по итогам года компания получит отрицательную переоценку кубышки в размере 241 млрд руб. и около 144 млрд руб. процентами по ней. Причем есть еще и операционная деятельность, компания могла получить порядка 400 млрд руб. прибыли от продаж. Судя по всему, с кубышкой действительно что-то происходило.

Почему так мало рекомендовали дивидендов – огромная загадка. Без отчета сказать, что происходит с кубышкой просто невозможно. Есть только догадки, и они строятся исключительно исходя из размера рекомендованных дивидендов. Может показаться, что текущие уровни по префам Сургутнефтегаза достаточно привлекательны для покупки. Но мы так не думаем. Сейчас возникла еще более серьезная неопределенность касательно кубышки, и делать какие-то точные выводы не удается. Присмотримся к акциям после отчета по РСБУ за 2022 года. А пока покупка сопровождается огромным риском и неопределенностью.

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Сегодня в 14:19, просмотров: 156, комментариев: 0
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