16+
Логотип Сиапресс
USD  79,1004   EUR  86,0862  

Новости

Больше новостей
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Странно, что мы обращаем внимание на одни случаи вандализма, но совершенно не занимаемся другими

Нужно жестко бороться с вандализмом любого типа

​Странно, что мы обращаем внимание на одни случаи вандализма, но совершенно не занимаемся другими
Фото siapress.ru

Почему на одинаковые вроде проблемы разный взгляд со стороны правоохранительных органов?

Хотелось бы поговорить о вандализме. В последнее время то тут, то там происходит что-то подобное, случаи разные, но суть одна: прийти и вытворить что-нибудь в святых местах. Особой популярностью пользуется Вечный огонь. Сколько ни смотрел на пояснения от вандалов по телевизору в разделе криминальной хроники, все они ничего не знали и не хотели.

Все это возникает от вседозволенности. Допустим, посадили в городе цветы, обязательно ребенок их сорвет. И относимся к этому нормально, не выражаем возмущения. Он же ребенок. Ему можно. Но это и есть первый шаг, ведущий к вандализму. Причем осознанному. Видим, как поступают с малыми архитектурными формами – дети по ним ползают, лазят и, по сути, портят. Опять же, никто замечание не делает родителям. А если и сделает, то в ответ получит порцию отборного мата.

Дети растут, идут в школу. Имея опыт безнаказанности, начинают портить школьное имущество, подъезды расписывать. Вести себя разнузданно в торговых центрах. Ранее описывал ситуацию, которая сейчас постоянно в ТЦ на Югорской, 34. Где школьники собираются, курят «вэйпы», матерятся. И никого не волнует. Делаешь замечание – в ответ мат! Есть же, у кого учится! Они не раз слышали, как родители говорят, «защищая» свое чадо от конкретных замечаний.

Про поведение в школе молчу. Там родители стеной стоят за своих отпрысков. Одно понять не могут – кого они воспитывают? Кто вырастет? Каким будет его поведение в обществе? Как недавно в криминальной хронике, когда сын избил маму? Вот недавно было. Все возмущались, но сами своих детей останавливаем? Нет! Как «клуши» защищают цыплят, так и родители. Один в один. Неважно, прав или нет, для родителя ребенок – всегда прав! Они же дети!

Недавно один моральный урод боксировал по буддийским молитвенным барабанам. Помял все. Видео в сети. СМИ осветили вандализм и оскорбление чувств верующих. Но правоохранители – молчат. Не взялись за поиски нарушителя, ничего. От слова СОВСЕМ! Это же не Вечный огонь.

Или это не то же само что осквернить Вечный огонь? Нет? Это другое. Вот если бы с Кораном что сделали или в церкви – то да! Это же вандализм! Оскорбление чувств верующих. А буддисты – их мало. И вообще, чуть ли не язычники.

К чему это пишу. Пора уже проявлять нетерпимость к малейшему проявлению вандализма. Привлекать к ответственности тех, кто остановки разрисовывает, подъезды, дома. Гробит малые архитектурные формы. Искать и наказывать, как и тех, кто оскверняет Вечный огонь. Может, тогда многие родители поймут, что ребенка надо воспитывать с маленького возраста. Что есть определенные правила поведения в обществе.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 17:00, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени впервые в мире провели уникальную операцию на головном мозге 909
  2. ​Стартовал ремонт на важнейшей тюменской автодороге 843
  3. ​Главы Тюменской области, Ямала и Югры обсудили перспективы межрегионального сотрудничества 840
  4. ​Тюменцы могут побороться за звание «Семья года» 795
  5. ​Тюменские эксперты делятся с регионами опытом внедрения элементов инвестиционного стандарта 773
  6. ​День Победы объединил десятки тысяч тюменцев 772
  7. Комсомольский проспект вышел к Сайме 728
  8. ​Фельдшер Мария Сергиенко признана лучшим парамедиком Югры 529
  9. Около трассы в Нижневартовске нашли мертвого мужчину 507
  10. В Нефтеюганском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадала 60-летняя женщина 476
  1. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 3007
  2. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2481
  3. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2310
  4. ​А что случилось 2238
  5. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 2218
  6. Уродство Сургута: возведение гаража в районе Строителей продолжается? 2187
  7. ​Давно пора 2030
  8. ​В Радужном концессионер модернизирует сети Водоканала 1999
  9. Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1995
  10. ​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли 1898
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7330
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6509
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6346
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6153
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5792
  6. Эх, жизнь река… 5561
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5233
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4914
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4567
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4328

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика