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​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли

Почему укрепился рубль и что происходит в российской экономике

​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли
Фото из социальных сетей автора

В мае рубль сильно укрепился. Почему? С 6 по 27 апреля доллар торговался выше 81. Далее пошло укрепление рубля, причем весьма стремительное. Сейчас доллар торгуется на 77,1. Основная причина укрепления рубля – рост объема проданной экспортерами валюты. Чем больше валюты экспортеры переводят в рубли, тем крепче рубль. Логично. Но почему экспортеры начали продавать больше валютной выручки?

Дело в новой методике подсчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Размер НДПИ зависит от оценки нефти Urals. Чем цена ее выше, тем больше платится налог, тем больше покупают рублей и тем крепче рубль. Есть 3 способа определить цену Urals:

1. Расчеты ценового агентства Argus (предыдущий метод)

Агентство определяет цену, исходя из цен в европейских портах. Эти цены уже включают расходы на транспортировку и страховку. Однако после перенаправления основных нефтяных потоков в «дружественные» страны, цены в этих портах потеряли свою актуальность.

2. Дисконтированная цена Brent

Дисконт при этом не считают, а выбирают. В сентябре 2023 г., например, его хотят снизить до $20.

3. Цена, определенная на основе методики ФАС

В расчете участвуют цены на момент отправки из российских портов, в которых учтены предполагаемые расходы, а также цены при отправке по трубопроводу.

Так вот, при расчете размера налога из этих трех цен теперь будет выбираться МАКСИМУМ. Кроме того, так же будет выбираться цена для расчета размеры пошлины. Вот и выходит, что 25 апреля нефтяные компании рассчитались по НДПИ, следующая выплата – 25 мая, уже по новому правилу определения цены, и к ней компании начали готовиться заранее и покупать рубли.

Вот почему тренд на укрепление рубля сформировался сразу после апрельской уплаты налога. Такая мера однозначно должна помочь нарастить налоговые сборы. В результате повышения налога дефицит бюджета все равно и близко не достигнет цели Минфина в 2,9 трлн рублей. Но, вероятно, эта мера поможет снизить дефицит с ожидаемых некоторыми 9-10 трлн рублей до 6-7. Будем посмотреть.

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Сегодня в 17:18, просмотров: 157, комментариев: 0
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