Общественное мнение важно, но реформа общественного транспорта в Сургуте не должна потонуть в море бесплодных обсуждений

Публичное обсуждение новой маршрутной сети в Сургуте продолжается почти месяц, и ее основным итогом стала корректировка существенной части маршрутов после высказанных жителями города претензий, а также перенос внедрения новой схемы на три недели – с 1 на 21 мая. Видно, что это несколько запоздалая реакция городских властей на возникшее общественное мнение, которое я бы даже назвал общественным сопротивлением реформе.

Почему все переполошились

Собственно, что произошло? Проект реформы общественного транспорта по сути своей – это очень специализированный проект, очень технологичный: там все простроено на прорабатывании логистических, экономических задач, увязывается со сложной формой финансирования этого проекта. Я думаю, что городская власть в этом вопросе полностью доверилась специалистам из Санкт-Петербурга и ожидала от них получить законченный продукт, который можно реализовать. Но поскольку общественный транспорт – это общегородское явление, и оно влияет на жизнь большинства горожан, то, я полагаю, что каким-то образом муниципалитет должен был перед этим формальным юридическим конкурсом на проектирование этой реформы, создать некий общественный совет, куда бы вошли разные группы населения — те, кто сегодня представляют свои пожелания и какие-то изменения в опубликованное положение об этой реформе. И этот совет мог бы генерировать критические замечания, содержательные предложения с тем, чтобы власть могла их использовать в общении с непосредственными проектировщиками.

Сильная власть, взвешенные решения

Вообще, я за сильную местную власть, которая не боится проводить разные муниципальные реформы. Реформа общественного транспорта – это сильная реформа, она запоздалая, но необходимая. В таком городе, как Сургут, должен быть крутой общественный транспорт. То, что муниципалитет за это взялся, это прекрасно, замечательно. Однажды, я надеюсь, нашему муниципалитету предстоит реформа организации внутриквартального движения, пространств внутриквартальных, одностороннего движения, парковочных пространств.

Хорошо, что город обращает внимание на подобную реакцию общественности и как-то по ходу начинает маневрировать этой реформой и учитывать какие-то ключевые принципиальные замечания. Все. Тут без вопросов. Это лучше, чем формально отдать на откуп все специализированному проектному бюро и отнекиваться, говоря, что это не мы, это все они. Мы должны справедливости ради сказать, что муниципалитет в этой истории не занимает отстраненную позицию наблюдателя, он вовлечен в этот процесс, привлекает общественность к нему. При этом надо понимать простую вещь: город должен реагировать на содержательные критические замечания, но не на всякие популистские вещи, которые реформу могут просто загубить.

Общественный транспорт в Сургуте требует реформы это очевидно так же, как очевидно, что на маршрутах должны быть современные автобусы, а не древние «пазики». Фото: admsurgut.ru

Тапки в прошлом

Нельзя сегодня просто выйти в тапочках из подъезда и доехать, куда ты хочешь. Сургут из маленького, локального населенного пункта, когда была сформирована существующая сеть транспорта, уже превратился в мегаполис, и здесь уже работают другие принципы организации городского пространства, в том числе организация работы транспортной системы, нежели в разросшемся поселке городского типа, каковым Сургут был когда-то.

По материалам проекта «О чем говорят»