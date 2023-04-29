Исправленный дизайн-проект ж/д вокзала в Сургуте – хорошо, но это полумера

Дизайн-проект железнодорожного вокзала в Сургуте исправлен – пестрое цветастое здание превратилось в нечто более-менее напоминающее изначальный вариант. С одной стороны, изменение проекта от серо-буро-малинового до красно-коричневого-голубого с оленьими рогами и прочими натюрмортами, на внешне более нейтральный фасад, обомлевшая публика, наблюдавшая за всем этим процессом, восприняла со вздохом если не счастья, то хоть какого-то облегчения. Видимо, мы имеем дело с очередным прислушиванием властей (в данном случае это власти региональные и, прежде всего, руководство РЖД) к какому-то общественному мнению.

Вандализм как он есть

Но для меня ни тот, ни этот проекты не являются никаким позитивом. Давайте все-таки зафиксируем принципиальную вещь: мы наблюдаем целенаправленный вандализм, и никакие аргументы о том, что старое здание вокзала ну никак нельзя было сохранить, просто не работают. Собственно, главный вывод во всей этой истории с ж/д вокзалом следующий: мы все должны очень четко усвоить, этот пример очень красноречиво об этом говорит, что чиновничество верит исключительно только себе. Оно не воспринимает всерьез никаких независимых альтернативных мнений, более того, оно чиновников только раззадоривает, заставляет как-то назло делать: а, вы хотите так, тогда мы сделаем хуже.

Все разговоры о реконструкции ж/д вокзала — что у потребителей его, что у профессионалов — сводились к реконструкции не собственно здания, а пространства, которое должно стать удобным, безбарьерным, просторным, обеспечить свободное попадание через вокзал на перроны к поездам и, соответственно, обратно, соответственно, это реконструкция прилегающей территории. Организация парковочного пространства, организация безбарьерного попадания на разные пути через эскалаторы, траволаторы, лифты, подземные тоннели... В этом и заключается истинная суть реконструкции такого важного логистического узла, как ж/д вокзал, тем более такого крупного, сургутский.

Здание требовало элементарных вещей: помыться — убраться в нем, вынести это все лишнее, расчистить всю бомжарню, привести в порядок туалеты, завести нормальных операторов общепита.

Впрочем, сейчас мы говорим спасибо за то, что вокзал хотя бы будет выглядеть так.

Старое здание ж/д вокзала уходит в прошлое — деконструкция ведется планомерно. Фото: Ю.Семенков

Нечто отдаленно похожее

Хотя новое здание будет построено по той технологии, по которой возведен наш сургутский ж/д вокзал, все-таки это не будет повторением — это будет монолит (в лучшем случае) или, скорее всего, какой-нибудь железный каркас. И это очень грустная история. Мы же видим, как строительная сфера, девелопмент последовательно гробит культурное пространство российских городов. Проще построить быстро, много, дешево с точки зрения затрат строителя (для заказчика, впрочем, это всегда будет очень дорого) и снять вопрос: надо много доступного жилья? Нате. И вот мы строим то, что строим. А другие технологии вообще не рассматриваются: на них априори навешивается ярлык дороговизны, невозможности, непрохождение различных там СНИПов, САНПИНов, «а вот это мы можем реконструировать», «а давайте мы его полностью снесем и тогда сможем вам построить новый ж/д вокзал», «все же для людей у нас делается».

Еще один пример

Точно такая же история — с Домом пионеров: даже на уровне Сургута строительная мысль не может придумать, как же реконструировать несчастную деревяшку так, чтобы она стала современным зданием. Чтобы при сохранении фасада или, может быть, всего объема предыдущего, она соответствовала всем современным нормам по эксплуатации, по пожарной безопасности, прочим техническим параметрам, и при этом она была сохранена, вписалась в городской ландшафт. Посмотрите, какие там дискуссии идут. За этими же дискуссиями смешно смотреть, потому что это как тертьеклассники говорят, что вот там все сгнило.

Да во всем мире есть здания, которые сгнили, — их по миллиметрику собирают, восстанавливают, что можно сохранить, применяют новое в строительстве. Все, что сгнило, выбрасывают, делают точную копию по технологии, по которой каждая конкретная изготавливалась, когда это все строилось… И вы получаете практически аутентичный объект с новым наполнением, и эти объекты привлекают туристов, они оживляют ландшафт, делают территорию чувствительной к своей истории. Вот такие, собственно, можно сделать выводы о нашем строительном процессе на примере реконструкции ж/д вокзала в Сургуте.

По материалам проекта «О чем говорят»