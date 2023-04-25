Какие проблемы вскрыл первый месяц обсуждения транспортной реформы в Сургуте

Подходит к концу напряженный первый месяц обсуждения новой маршрутной сети автобусов в Сургуте. Намеренно говорю слово «первый», потому как явно не последний. Отсюда несколько соображений на полях большого общественного процесса.

Первое. Как показала практика, если был план запустить новую маршрутную сеть 1 мая, то самое позднее, когда стоило начинать общественное обсуждение ее параметров – 1 февраля. За месяц провести такую работу просто нереально, за три – более-менее выполнимо.

Второе. Нужно учитывать сугубо политический момент – когда реформа затрагивает чувствительные для горожан материи, требуется более тонкое и проработанное пиар-сопровождение. Да, только на одном siapress.ru рассказы о предстоящей транспортной реформе начались еще до старта ее подготовительной части, но этого явно недостаточно. Рассказывать о происходящем нужно было заранее, подсвечивать нужно было каждый этап исследования и выработки решений. И на каждом шаге – сбор и анализ обратной связи. Так что в этом смысле срок в три месяца, за который следовало начать общественное обсуждение реформы – это самый минимум, а вообще этим нужно было заниматься года за полтора.

Третье. С Сургутом сыграла злую шутку слабость (почти полное отсутствие) сколько-нибудь действующих общественных и политических институтов. Причем создалось ощущение, что в замешательстве оказались как люди, так и власть. Граждане обнаружили себя в ситуации, когда у них забирают привычные маршруты – и куда им с этой проблемой идти? Кому жаловаться? Кому делегировать право обсуждать происходящее и вырабатывать решения? Не может же несколько тысяч сургутян припереться в здание администрации и там права качать, им нужно выбрать представителей – а как и из кого, если по политическому пространству города перекати-поле лишь гуляет и сверчки поют?

Понятно, что можно пойти в местную власть – но не будет же впоследствии администрация сама с собой вести переговоры о новых параметрах маршрутной сети? Должен быть какой-то посредник-медиатор, способный понять обе стороны и помочь им в выработке решения. Поэтому все и отправились в путешествия по лесам и дровам. Кто-то сделал петицию (отлично), кто-то добрался до своего депутата (слава богу), откуда-то появился ОНФ (тоже хорошо), но сколько-нибудь качественного объединения с целью артикулировать интересы, как мне кажется, у недовольных сургутян не получилось. И это только увеличит временные затраты на учет всего комплекса мнений.

В течение долгих лет я повторял, что отторжение полномочий у парламентов, а также в принципе выжигание общественного политического поля – это выпиливание сука, на котором сидит власть. Потому как может наступить критический момент, когда потребуются люди и объединения, способные взять на себя функцию посредника между какой-то части общественности и местного политического руководства. Сегодня мы переживаем крайне легкую и непринужденную демо-версию подобной ситуации. А если момент будет касаться не автобусов (что крайне важно, но все же), а чего-нибудь действительно критического?

То-то и оно.