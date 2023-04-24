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​Экономическая безопасность в надежных руках

Студенты СурГУ успешно выступили на масштабной научной конференции Сибири

​Экономическая безопасность в надежных руках
Фото: СурГУ

Студенты Института экономики и управления Сургутского госуниверситета – Анна Антипина, Юлия Чубачук и Александра Фильчак, научным руководителем которых является доктор экономических наук Наталья Ямпольская, вернулись с победными результатами с LXI Международной научной студенческой конференции, посвященной актуальным направлениям развития фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом.

Масштабная научная конференция Сибири, участниками которой стали студенты и аспиранты, прошла в Новосибирске. Кстати, по формату и численности она занимает вторую строчку в России!

Будущие дипломированные специалисты в сфере экономической безопасности из Югры приняли участие в работе трех секций, показав высокий уровень своих докладов и их практическую направленность. Перспективы развития низкоуглеродной экономики в Российской Федерации под руководством доктора экономических наук кафедры экономических и учетных дисциплин Натальи Ямпольской детально изучают с помощью математического анализа показателей и на основе методик студентки второго курса Анна Антипина и Александра Фильчак. В секции «Климатическая политика и низкоуглеродная экономика» они выступили с докладом, который вызвал живой интерес у слушателей. Более того, по решению профессионального жюри удостоен диплома третьей степени. «В 2022 году треть доходов государственного бюджета составили нефтегазовые поступления. Именно поэтому в "Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" к основным вызовам относятся изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых" технологий. Югра – ключевой регион присутствия нефтеперерабатывающей промышленности в России. Именно поэтому для оценки низкоуглеродного развития мы выбрали автономный округ.Уровень развития низкоуглеродной экономики характеризуется сводным индексом, который формируется из частных индикаторов. Нами были адаптированы частные индикаторы с учетом особенностей функционировании экономики региона. Наше исследование показало, что в Югре средний уровень низкоуглеродного развития, однако мы можем говорить о его динамике, что подтверждает эффективность принятых мер, таких как разработка «Регионального плана адаптации к изменениям климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», формирование кадастра антропогенных выбросов, создание международного центра оценки и верификации углеродных единиц “Карбон дата центр”», – рассказала Анна Антипина, сделав акцент на том, что сжигание топлива продолжает оставаться главным источником выбросов. Однако, ситуация в округе улучшается, так как происходит снижение выбросов парниковых газов.Талантливые студенты намерены продолжить исследование этой актуальной темы, разработать в дальнейшем собственную методику, добавить в полученные расчеты индикатор занятости в “зеленой” экономике и индикатор экономического роста. Особый интерес для них представляет оценка уровня развития низкоуглеродной экономики в других российских регионах, что позволит проанализировать общий уровень ее развития в стране.

«Эксперты проводили отбор материалов к участию в конференции. Изначально мы отправляли тезисы своих докладов. Новизна в том, что на сегодняшний день в Югре еще не проводились расчеты в области низкоуглеродной экономики, хотя это одно из самых приоритетных направлений развития нашего региона. Мы провели расчет сводного индекса низкоуглеродного развития нашего региона и на основе данного индекса делали выводы о перспективах развития нашего региона и в целом России. И пришли к выводу, что пока она находится на среднем уровне развития, но наблюдается рост индекса. Это говорит о том, что меры, которые принимает правительство региона, имеют эффективность. Эксперты высоко оценили наши доклады, пригласили и в следующем году приехать на конференцию», – с гордостью сообщила Александра Фильчак.

В секции «Экономическая теория»про укрепление научно-технического потенциала страны в целях ее экономической безопасности рассказала Юлия Чубачук. В СурГУ она поступила сразу после колледжа. Сравнительно новое и востребованное на рынке труда направление «экономическая безопасность» привлекло изучением двух сфер – экономики и права. В процессе подготовки своего исследовательского проекта, отмеченного тоже дипломом третьей степени, студентка проанализировала статистику по научно-техническому потенциалу страны: «Решила рассмотреть три субъекта: Московская и Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Выявила средний потенциал и порекомендовала классические и новые технологические инструменты для укрепления научно-технического потенциала страны. Благодарим СурГУ, родной институт и своего научного руководителя, Наталью Юрьевну, за качественную подготовку к будущей профессии, а также создание условий для эффективного развития наших научно-исследовательских и творческих способностей!»

«На конференцию не допускаются реферативные работы, только научные исследования. Всегда на эту конференцию мы возили магистров, аспирантов и выпускников. И впервые так получилось, что поехали студенты второго курса и так успешно представили свои наработки. Три диплома третьей степени – прекрасный результат!» – прокомментировала Наталья Ямпольская.

Сегодня наши героини покоряют XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он проходит с 24 по 28 апреля в Уральском государственном экономическом университете. На форуме 11 500 участников из 106 стран и 79 регионов России предложат собственное видение развития городов и государств в новой экономической и геополитической обстановке.

Желаем студентам СурГУ не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, покорять любые вершины. Следите за нашими новостями!


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24 апреля в 20:19, просмотров: 408, комментариев: 0
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