Ради чего Сургут потерял свой исторический ж/д вокзал

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог историка архитектуры Константина Антипина о новом дизайн-проекте сургутского железнодорожного вокзала. Приводим его мнение полностью.

Говоря о восстановлении здании библиотеки ИНИОН (Институт научной информации по общественным наукам), сгоревшей в январе 2015 года следует отметить, что здание было спроектировано архитектором Яковом Белопольским в стиле советского модернизма. И строилось оно с 1960 года по 1974 год. Говорят, что библиотека ИНИОН напоминает здание библиотеки Алвара Аалто в Выборге, которая является мировым образцом библиотечных зданий. В настоящее время здание ИНИОН восстанавливается в прежнем архитектурном виде, а библиотека Алавара Аалто реставрируется с привлечением международных архитекторов.

Кстати, Яков Белопольский является архитектором еще одного знакового здания: здания Московского института Гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации), построенного в 70-х годах в стиле советского модернизма. Это здание украшает Москву, потому что не горело и не сносилось. А вот здание гостиницы «Москва», построенной 30-х годах в стиле конструктивизма в 2004 году было снесено. Хотя особой нужды и не было (не горело, и сделана была она на века), но по задумке московских архитекторов на ее месте должны было быть построено здание новой современной гостиницы бОльшей вместимости (не напоминает вам это наш сургутский ж/д вокзал?). Однако вовремя одумались власти и восстановили ее в прежнем архитектурном облике.

Ну да ладно. Вернемся к «нашим баранам». К сожалению, творению архитектора Владимира Авксентюка не повезло. Оригинал на днях снесли. Сейчас создают некую копию этого оригинала, по формам, напоминающим ж/д вокзал Владимира Авксентюка с мозаиками Геннадия Черемушкина. Но, как известно, копия всегда хуже оригинала. Причем не мастерская копия, с другими материалами и прочими отступлениями. Что может получится в результате? Некая архитектурная смесь «бульдога с носорогом». Погнались за дешевизной и получили говно.

Ведь стоимость реконструкции первоначально оценивалась в смешные 2,2 млрд рублей, затем в не менее смешные 2,4 млрд рублей. Такая вот стоимость будет заложена проектировщиками «Сибжелдорпроекта» в новое здание? Не знаю. И признаться и знать особо не хочу. Может быть, и все 3 млр рублей «с копейками». Финансирует проект, оказывается, РЖД вскладчину с «Фондом развития Югры» (что это за контора не слышал, не знаю).

Но знаю точно, что стоимость одного пролета второго автомобильного моста через Обь стоит 4 млрд рублей (это же почти два ж/д вокзала). Что бюджет Югры на строительство моста выложит из регионального бюджета 14 млрд рублей (а может и больше) из 68 млрд рублей запланированных. Оказывается, что для региональных властей «серенький мост» без арок стоит дороже, в прямом и в переносном смысле, чем 30 новых Сургутских ж/д вокзалов.

На вокзал денег жалко. На сохранение исторического облика вокзала денег нет. А на мост деньги есть и его строят даже с опережением графика. Странные приоритеты расставили чиновники по отношению к экономической столице Югры. Но что могут предложить, на 2,4 млр рублей проектировщики «Сибжелдорпроекта». За два миллиарда рублей, естественно? Визитную карточку города? Это вряд ли.

Теперь обратимся к тому, а кому мы доверили эту проектную и творческую работу?

Оказалось, к ведомственным проектировщикам обратились мы. Заказчик РЖД дал им без конкурса изготовление проекта сургутского ж/д вокзала. И все. О какой визитной карточке может идти речь? О каком современном «финском архитекторе Алваре Аалто» или нашем Якове Белопольском может идти речь? Если еще в «Сибгипротрансе» Владимиру Авксентюку дали возможность создать здание сургутского вокзала в стиле позднего советского модернизма с мозаиками московского художника Геннадия Черемушкина, то у «Сибжелдорпроекта» как филиала «Росделдорпроекта» такой возможности нет. Обшивка сайдингом – вот и вся архитектура.

Много исторических вокзалов пострадало от сайдинга во многих городах России, и в Тобольске в том числе. Последнее творение этой ведомственной «проектной конторы» – безликий Черкизовский ж/д вокзал в Москве (привет «черкизону»). Можно также отметить построенные с нуля входные и выходные терминалы на станциях (а, по сути, на тридцать одной платформе) Московского центрального кольца. Да там есть эскалаторы, есть крытые переходы через ж/д пути, есть терминалы, которые пропускают большой поток пассажиров на электрички «Ласточка». Но это чистый функционал, без архитектурных излишеств. Такое, похоже, и применят наши сибирские железнодорожные проектировщики вместо снесенного вокзала.

О какой визитной карточке в таком случае можно говорить? Обычный торгово-развлекательный центр на ж/д путях. И это даже не «Вершина», архитектурное творение голландского архитектора. Сегодня весь трафик пассажиров пропускает павильон на 500 квадратных метров. Чистый функционал. А что будет на 10 тысяч «квадратов» нового железнодорожного вокзала? Как обычно, там будет торговля и развлечения. Сдача РЖД площадей будет в аренду сургутским предпринимателям. И все.

И ради этого мы потеряли единственный архитектурный памятник в городе?

Непонятная и мутная вся это история со сносом старого ж/д вокзала. Получается «бизнес и ничего исторического». О какой красоте нового вокзала можно толковать на заседаниях архитектурного совета города во главе с господином Фокеевым? Подбирать на совете «колор» для облицовки? «Не смешите мои тапки». Вокзал снесли, а потом подбираем фасады. Ага? Все это было бы смешно, если бы было не так грустно.