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Андрей Филатов: поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет югорчан с Пасхой

Андрей Филатов: поздравляю со Светлым Христовым Воскресением!
Фото: Андрей Филатов / vk.com

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет югорчан с Пасхой:

Дорогие земляки, поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Сегодня весь православный мир празднует Пасху. Звонят колокола и в храмах Сургута, включая новый, Свято-Троицкий кафедральный собор, что уже распахнул свои двери для прихожан.

Для многих сургутян Пасха – это большой семейный праздник. Мы щедро делимся радостью и светлыми надеждами с близкими и друзьями, независимо от их вероисповедания, праздничным угощением. И разделяем со всеми особое тепло этого дня.

Пусть Благодать Пасхи объединяет нас на добрые дела.

С Праздником вас, земляки! Христос Воскресе!


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Сегодня в 10:52, просмотров: 120, комментариев: 0
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