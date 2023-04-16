Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет югорчан с Пасхой:

Дорогие земляки, поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Сегодня весь православный мир празднует Пасху. Звонят колокола и в храмах Сургута, включая новый, Свято-Троицкий кафедральный собор, что уже распахнул свои двери для прихожан.

Для многих сургутян Пасха – это большой семейный праздник. Мы щедро делимся радостью и светлыми надеждами с близкими и друзьями, независимо от их вероисповедания, праздничным угощением. И разделяем со всеми особое тепло этого дня.

Пусть Благодать Пасхи объединяет нас на добрые дела.

С Праздником вас, земляки! Христос Воскресе!