Памяти архитектора Александра Агабабова

Год назад ушел из жизни Александр Агабабов – главный архитектор проекта Сургутского ботанического сада, член Союза архитекторов России, активный участник профессионального сообщества сургутских архитекторов и просто хороший человек.

Александр Саулович закончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).

После окончания вуза работал в различных проектных организациях, в т.ч. в знаменитом ЛенЗНИИЭПе. Прошел путь от чертежника, техника, до старшего, ведущего и главного архитектора. Его труд неоднократно был отмечен благодарностями, грамотами, почетными знаками: «Лучший молодой специалист» (1975), «Победитель соцсоревнования 1978 года» и др.

В 1983 г. он переезжает в Сургут, где вливается в ряды архитекторов и строителей активно растущего северного города. Один из масштабных проектов, в котором участвовал А.С. Агабабов – блок-секционный метод проектирования крупнопанельных пяти- и девятиэтажных домов повышенной комфортности (164-й серии). Квартиры в этих домах имели площадь, на 10 процентов превышающую нормативы для средней полосы СССР, относительно высокие потолки и весьма просторные по тем временам кухни, в подъездах имелись места для хранения колясок, санок, велосипедов. Блок-секционный метод позволял компоновать дома различной протяженности и конфигурации с интересной пластикой фасадов. Благодаря разработчикам В. Блинову и А. Агабабову дома новой 164-й серии придавали сургутским улицам и площадям особый вид.

Позже Александр Саулович занимается и частным проектированием.

Александр Агабабов организовал и возглавил ООО «Сургутпроект» (2000-2005 гг.), которое стало основным подрядчиком при проектировании Ботанического сада в Сургуте.

В 2000 г. судьба свела Александра Агабабова с крупным ученым-ботаником Юрием Титовым и ландшафтным архитектором Юлией Титовой. И в этой компании при всесторонней поддержке главного эколога Сургута Владимира Браташова было положено начало оригинальному и амбициозному проекту самого северного ботанического сада в Западной Сибири, одного из самых северных ботсадов в мире.

Проект Ботсада – вершина творчества А.С. Агабабова. Понимание нестандартности и социальной значимости проектируемого объекта накладывало особую ответственность на архитектора.

Перед началом проектирования А.С. знакомился с опытом оранжерейного строительства в Томском университете, в Ботаническом саду Петра Великого (СПб.) и в других ботанических центрах. На архитекторе Агабабове лежали вопросы общего руководства проектом и разработка архитектурно-планировочных, строительных решений. В первую очередь – проектирование учебно-административного корпуса и оранжереи.

Остальные пространственные решения – функциональное зонирование, дорожки, размещение посадок и др. – курировала Юлия Титова. А место для будущего Ботсада выбирали Юрий Титов и Владимир Браташов по комплексу признаков:

выраженный рельеф, наличие водного объекта – Саймы, что очень важно и для дизайнерских решений, и для разнообразия условий возделывания растений;

сочетание нарушенных участков и сомкнутых насаждений (примерно 50:50) – для возможности проектирования растительного покрова разных типов;

пространственная и функциональная связь с парком;

необходимость защиты и фитомелиорации истоков Саймы;

близость к университету (в последствии и улица, на которой расположился Ботсад, получила название Университетская).

Самому проекту предшествовали масштабные предпроектные изыскания: почвенная карта (профессор Александр Шепелев), геоботаническая карта (профессор Людмила Шепелева), подеревная съемка – картирование более двух тысяч деревьев (Юрий Титов и Глеб Кукуричкин), ландшафтная таксация (Северо-Западное лесоустроительное предприятие), инженерно-геологические изыскания – 9 скважин (ЗАО «Зонд»). Таких детальных предпроектных изысканий не знает ни один другой участок Сургута.

Выбор в пределах отведенного под Ботсад участка конкретного места для оранжереи и корпуса был сложным, на Градостроительном совете рассматривались разные варианты. Остановились на самом удачном варианте – на пустыре, рядом с улицей, где не понадобится ни деревья рубить, ни коммуникации тянуть через лес. Этот перспективный объект имеет площадь около 1700 кв.м. Причем корпус должен закрывать оранжерею от северного ветра и открываться нарядным фасадом на ул. Университетскую, будучи отделен от неё классическим регулярным партером. Корпус и оранжерея расположены проектом так, что являются логистическим центром всех функциональных зон Ботсада, его «сердцем».

Учебно-административный корпус и оранжерея (панорама, вид с северо-западной стороны, эскизный проект, 3D-модель)

Все проектные решения согласовывались научным руководителем проекта – профессором СурГУ Ю.В. Титовым. И никогда это не происходило автоматически: и концепция, и каждая деталь проекта обсуждались на предмет соответствия конечной цели – научной, образовательной, растениеводческой.

А ещё в Сургутском отделении Союза архитекторов России, а он объединял архитекторов не только духовно, но и территориально (по адресу ул. Энергетиков, 18 в течение ряда лет располагались бок о бок творческие мастерские большинства сургутских архитекторов), была добрая творческая традиция – собираться хотя бы пару раз в месяц и обсуждать творческие поиски и инженерные решения коллег по цеху. Это случалось обычно по пятницам, там было интересно, познавательно и весело, и ходила шутка: «Пятница – день архитектора». Коридоры Отделения дышали креативом: приоткроешь любую дверь, – а там архитектор что-то сочиняет, чертит и перечерчивает… Особое было место… (А теперь там поликлиника, и вряд ли догадываются тамошние врачи, сколько творческих мук помнят эти стены...)

После сдачи в 2001 г. эскизного проекта Ботсада заказчику – муниципалитету – началось поэтапное строительство. Была разработана рабочая проектная документация, согласно которой, были обустроены три из пяти функциональных зон Ботсада. А главный архитектор Агабабов вел авторский надзор за строительством.

Примерно в 2005-2007 гг. стало понятно, что строительство главного, центрового архитектурного объекта – корпуса с оранжереей – откладывается на неизвестный срок.

После замораживания активных работ по воплощению проекта Ботсада в реальные объекты А.С. уехал в родной Питер, где продолжал работать архитектором до начала 2018 г.

Болезнь забрала Александра Сауловича 7 апреля 2022 года, за пару месяцев до 78-летия.

Весельчак, душа компании, лучший тамада, для друзей просто – Агабабыч. Веселым, с острым чувством юмора, творческим человеком Александр Саулович остается в сердцах друзей и близких.

Светлая память.

А мы не теряем надежды, что в том или ином виде, пусть даже с некоторыми корректировками проектной документации, корпус и оранжерея будут когда-то построены, и «сердце» Ботсада забьется.

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