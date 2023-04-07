Транспортная реформа в Сургуте по определению не может быть простой и гладкой

Внимательно слежу за ситуацией вокруг изменения маршрутной сети автобусов в Сургуте, читаю комментарии нашей уважаемой аудитории, и вот какая мысль возникла. Почему заявленная администрацией города реформа по определению не может быть простой и гладкой.

Как мне кажется, Сургут оказался в определенной степени «искусственно» автомобилизован. Комплекс причин сложный, попробую обозначить ключевые: если в городе холодно, при этом как-никак строятся и содержатся дороги, граждане имеют очень неплохие доходы, население растет, и власти десятилетиями не занимаются развитием общественного транспорта – что мы получим? Правильно – все, кто может, покупают себе машины. Отсюда и чудовищная цифра – всего 74 тысячи человек в сутки перевозит общественный транспорт, что в 2,5 раза меньше, чем в аналогичных городах.

Если человек 20 лет пролежал в летаргическом сне, а потом проснулся и решил встать – он даже пойти сразу не сможет. Не то, что побежать. У меня же возникает ощущение, что запрос от некоторой части горожан к транспортной реформе такой, что нужно после 20 лет атрофии системы общественного транспорта вскочить и бодренько поскакать в сторону светлого будущего. Боюсь, что это едва ли возможно.

Даже если завтра над Сургутом пролетит Собянин в голубом вертолете и рассыплет над городской казной треть московского бюджета, реформа общественного транспорта все равно не будет ни простой, ни приятной. Потому что, как верно отмечает наш читатель Александр Коновалов, для максимального эффекта нужно, в частности, перестраивать дорожную сеть (правда, не соглашусь с тезисом о необходимости кучи развязок, но это другой вопрос), что само по себе дико дорого, сложно и затратно по времени. Нужно еще развивать остановочную инфраструктуру, и количественно + качественно улучшать парк автобусов, и многое другое.

Та же Тюмень планомерно занималась своей системой общественного транспорта десятилетиями. Тут надо добавить, что это все-таки областная столица, имеющая некоторые бюджетные преференции и пристальное внимание губернаторов. Прикиньте сами – в Тюмени живет 800 тысяч человек, что больше половины всего населения и избирателей субъекта федерации. Вкладывать деньги в их комфорт и радость – это очевидный и эффективный способ получения политических дивидендов. Примерно по той же причине финансово кайфует Москва, где живет каждый десятый избиратель России. Сургут при всей его мощи – не столица и немногим меньше четверти избирателей Югры. Много, но далеко не так круто, как главный город области, и преференции соответствующие.

И вот мы имеем ту ситуацию, которую имеем – город стремительно рос, при этом никто толком не занимался развитием его общественного транспорта в течение 20 лет. Это значит, что автобусов далеко не так много, как хотелось бы, их качество тоже не супер, сама по себе маршрутная сеть не имеет должного охвата, дорожная сеть не приспособлена к появлению выделенных полос для ОТ, и так далее. И когда заявляется реформа – часть жителей требует, чтобы либо все сразу стало круто и красиво, либо оставляйте, как есть.

Думается, что подобный подход приведет к тому, что общественный транспорт в Сургуте будет стагнировать до тех пор, пока город по историческим и демографическим причинам не опустеет и не сожмется до своих масштабов 2000 года, к которому нынешняя маршрутная сеть худо-бедно приспособлена. Девять женщин не могут родить одного ребенка за месяц. Даже очень богатый город не может наверстать 20 упущенных лет развития общественного транспорта за год. И за два. Ладно, если за пять удастся, и то вряд ли.

Поэтому давайте настраиваться на то, что история будет непростой и продолжительной. Первый шаг мне видится разумным – имеющимися ресурсами обеспечить охват всего города автобусной сетью. Ситуация, когда некоторая часть города катается, как сыр в масле, а другая не катается вообще, должна измениться на ситуацию, когда весь город имеет возможность кататься хоть как-то.

НО – у этого должно быть очевидное продолжение. Хочется услышать планы на перспективу – на закупку новых автобусов, создание новых остановочных точек, развитие дорожной сети, ускоренную цифровизацию, развитие системы льгот и так далее. Мне кажется, это единственный шанс хоть как-то успокоить тех людей, которые потеряли привычные маршруты и не понимают, по какой причине они теперь должны страдать. Мы должны убедиться, что городская власть не просто глубоко разобралась в проблемах общественного транспорта в Сургуте, но и имеет четкий план по их расшивке – со сроками, деньгами и пониманием, как это все будет реализовано. Разумеется, план этот нужно доступно презентовать, выслушать людей и получить общественное одобрение. И вперед.