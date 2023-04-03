5 вопросов о том, как работает система наказов избирателей в Сургуте

Думаю, все слышали про наказы избирателей своим депутатам, но что это такое и как работает? Давайте разбираться.
1. Что такое наказ, и чем он отличается от обычного обращения?
Если совсем просто, то наказ – это просьба избирателей к своему депутату решить тот или иной вопрос. И действительно, грань между ним и обычным обращением к парламентарию довольно условная, и в федеральном законодательстве никак не отмеченная. Но на местном уровне имеется ряд важных отличий, закрепленных в нормативных документах – далее будем говорить, как это устроено в Сургуте. Во-первых, период сбора и подачи наказов ограничен календарными годами. Как правило, полученные наказы депутат должен направить в думу города в апреле. Во-вторых, существует процедура приема наказа думой – в ее рамках проверяется, что наказ соответствует всем требованиям. В-третьих, после принятия наказа дума берет на контроль его исполнение – с ежегодным отчетом о состоянии дел.
2. Что можно решить через наказ?
Сначала нужно определиться с уровнем проблемы. Если вы обращаетесь к городскому депутату, то бессмысленно его просить повысить пенсии или прорыть гиперлуп до Сочи. Нужно решать те вопросы, которые в его компетенции, то есть относящие к жизни и бюджету города. Также нужно понимать, что этот механизм в основном заточен на решение локальных задач, не требующих глобальных капиталовложений. Например, обустроить сквер, починить дорогу, отремонтировать школу, озеленить пустырь и т.д. Конечно, иногда удается через наказы решить и большие вопросы, типа строительства школы или новой дороги, но это, скорее, исключение, и обусловлено оно, как правило, рядом удачно совпавших факторов. Но об этом чуть ниже.
3. Хорошо, я подал наказ, когда его исполнят?
Этого никто не сможет точно сказать. Например, только в прошлом году дума города Сургута седьмого созыва сняла с контроля исполнение наказов, поданных депутатами пятого созыва. Но, как правило, если есть возможность (в первую очередь, с точки зрения бюджета), наказ принимается для реализации в следующем году.
От чего могут зависеть сроки?
Во-первых, от возможностей городской казны. Как бы ни хотелось сделать все и сразу, денег на это не хватает, поэтому «дорогостоящие» наказы могут ждать своей очереди довольно долго.
Во-вторых, от социальной значимости. Чем больше социальных благ может принести реализация наказа, тем выше шансы у него быть исполненным в кратчайшие сроки.
В-третьих, от соответствия действующим городским, региональным и федеральным программам. Например, в Сургуте есть программа обустройства межквартальных проездов, каждый год мы можем отремонтировать около десяти проездов. И вот есть два равнозначных проезда, но по одному есть наказ избирателей и обращение депутата, а по другому никто из сургутян не обращался. Как вы думаете, какой проезд будет приоритетней для городской власти?
В-четвертых, гражданская активность горожан. Если жители готовы не только говорить о проблеме, но и участвовать в ее решении, то это, конечно, жирный плюс в рейтинг.
4. Куда и когда подавать наказы?
Все очень просто:
1. Заходим на сайт думы, узнаем, кто ваш депутат.
2. Отправляем электронное обращение в вольной форме, в обращении указываем «Прошу принять в качестве наказа...» То же самое можно сделать через личный прием. Телефоны для записи и график приема можно найти здесь.
3. Важно! Сделать это желательно до 5 апреля!
5. А если я не успел подать наказ?
Ничего страшного, обратиться к своему депутату никогда не поздно. Уверен, он постарается решить вашу проблему, даже если она не попадет в наказы. К тому же в нашем городе есть еще два интересных механизма решения городских вопросов, поднятых жителями: «Инициативное бюджетирование» и «Отдельный наказ избирателей», но он них я расскажу в следующий раз.
Ну да ладно. Вернёмся к институту наказов. На самом деле, первым наказом был наказ 242 Советов крестьянских депутатов страны был «Декрет о земле». Так был выполнен первый наказ в истории советской республики. Это был наказ миллионов крестьян и он имел большое общественное значение. Это вам не подремонтировать колдобину во дворе или установить мусорную урну по наказам избирателей в каком-то Урюпинске. Почему наказы избирателей в советский период были масштабными и имели большое общественное значение. Во-первых, наказ давал не какой-то Вася Пупкин, а коллективы трудящихся заводов, фабрик, учебных заведений и так далее по списку. Эти наказы утверждались на сессиях: районных, городских и областных Советов местных депутатов. Разрабатывался план мероприятий, имеющий силу закона и жестко контролировался партийными и вышестоящими советскими органами. А исполнителем наказов был городской исполнительный комитет. Ключевое слово здесь: исполнительный. Зная, что наказы избирателей надо исполнять органы советской власти формировали местных депутатов под себя, соблюдая квоты, но непременно туда попадали руководители крупных предприятий города, имеющих большие материальные и финансовые ресурсы. А став депутатом местных Советов сей руководитель получал тот час из исполкома наказ избирателей, который он должен был выполнить во что было ни стало за счёт ресурсов своего предприятия. И все. Вот ДК «Строитель», я на 100% уверен был построен за счёт ресурсов какого треста по наказам избирателей. Ибо склад ГСМ только так мог чудесным образом превратился в Дом культуры, да ещё на балансе треста «Сургутгазстрой». То же старый ДК «Энергетик» тоже наказ депутату Иосифу Каролинскому был построен из деталей склада стройматериал и тоже по наказам избирателей трудового коллектива «Управление строительства Сургутской ГРЭС» и тоже стоял на балансе УС ГРЭС. По такому же методу строилась поликлиника «Нефтяник» на проспекте Набережный, здание которого потом стояло балансе нефтяников и проходило как медсанчасть ПО «Сургутнефтегаз». И поликлиника энергетиков, которая числилась, как медсанчасть РЭУ (Районное энергетическое управление) «Тюменьэнерго». И здание, которое построило Сургутское нефтепроводное управление ( которое сегодня отмечает своё 55-летие) на Энергетиков,14, как районный диспетчерский пункт (РДП) тоже было передано по наказам Сургутскому медицинскому училищу. И список наказов избирателей, по которым возникли Дома культуры, поликлиники, больницы и учебные заведения нашего города того периода можно было бы перечислять долго. Потому, что наказ избирателей того времени имел персонального ответственного руководителя крупного или даже градообразующего предприятия с неограниченными материальными и финансовыми ресурсами. А что мог сам исполком? Да ничего! На местные доходы и сборы бюджета без слез смотреть было невозможно. Последний советский бюджет 1990 года Сургута был - 39 млн рублей. Все что смог решить исполком того времени то только за счёт работы депутатов городского совета руководителей крупнейших предприятий города.
Теперь обратимся к нашим баранам. Сегодня любой обыватель может в принципе дать свой наказ депутату. Но на этот наказ столько ограничений, что вероятность что он будет выполнен ничтожна. Хотя есть варианты. Если депутат сможет угадать планы Администрации города и тогда наказ Депутата может быть действительно выполненным. Тот же снос аварийного жилья в той или иной локации города. Как то оживить работу с наказами избирателей депутаты пытались путём выбивания депутатских денег (некого фонда), чтобы депутат сам мог эти деньги направить на выполнение своего наказа. Однако суммы, которые Администрации могли бы выделить были настолько мизерны, что Депутату бы пришлось бы больше потратить времени на отчеты и проверки израсходованных денег, нежели реальная польза от исполнение наказа.
Поэтому сегодня институт наказов избирателей скорее жив, чем мёртв. Однако честнее будет, если избирателям и гражданам объявить, что реализация их наказов не находится в компетенции органов представительной власти города. Что органы представительной власти не имеют ни законодательной, ни финансовой базы для реализации наказов избирателей. То что сегодня выдаётся, как работа с наказами избирателей органов представительной власти- это работа посредников между депутатами и чиновниками городской администрации. А посему, велкам господа избиратели и обыватели, на Энгельса, 8 со своими наказами к Главе исполнительной власти города Андрею Филатову. И все. А органам представительной власти города следует больше сосредоточиться на своей работе по контролю работы исполнительной власти города. И все. А все наказы из городской Думы, которые есть, передать в Аппарат градоначальника. Зачем обременять себя несвойственными функциями? Зачем проверять качество укладки асфальта? Зачем проверять график движения автобуса на «Марьину гору»? И так далее и так далее.