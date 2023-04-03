16+
Логотип Сиапресс
USD  79,4961   EUR  87,0954  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг

5 вопросов о том, как работает система наказов избирателей в Сургуте

​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг
Фото из социальных сетей автора

Думаю, все слышали про наказы избирателей своим депутатам, но что это такое и как работает? Давайте разбираться.

1. Что такое наказ, и чем он отличается от обычного обращения?

Если совсем просто, то наказ – это просьба избирателей к своему депутату решить тот или иной вопрос. И действительно, грань между ним и обычным обращением к парламентарию довольно условная, и в федеральном законодательстве никак не отмеченная. Но на местном уровне имеется ряд важных отличий, закрепленных в нормативных документах – далее будем говорить, как это устроено в Сургуте. Во-первых, период сбора и подачи наказов ограничен календарными годами. Как правило, полученные наказы депутат должен направить в думу города в апреле. Во-вторых, существует процедура приема наказа думой – в ее рамках проверяется, что наказ соответствует всем требованиям. В-третьих, после принятия наказа дума берет на контроль его исполнение – с ежегодным отчетом о состоянии дел.

2. Что можно решить через наказ?

Сначала нужно определиться с уровнем проблемы. Если вы обращаетесь к городскому депутату, то бессмысленно его просить повысить пенсии или прорыть гиперлуп до Сочи. Нужно решать те вопросы, которые в его компетенции, то есть относящие к жизни и бюджету города. Также нужно понимать, что этот механизм в основном заточен на решение локальных задач, не требующих глобальных капиталовложений. Например, обустроить сквер, починить дорогу, отремонтировать школу, озеленить пустырь и т.д. Конечно, иногда удается через наказы решить и большие вопросы, типа строительства школы или новой дороги, но это, скорее, исключение, и обусловлено оно, как правило, рядом удачно совпавших факторов. Но об этом чуть ниже.

3. Хорошо, я подал наказ, когда его исполнят?

Этого никто не сможет точно сказать. Например, только в прошлом году дума города Сургута седьмого созыва сняла с контроля исполнение наказов, поданных депутатами пятого созыва. Но, как правило, если есть возможность (в первую очередь, с точки зрения бюджета), наказ принимается для реализации в следующем году.

От чего могут зависеть сроки?

Во-первых, от возможностей городской казны. Как бы ни хотелось сделать все и сразу, денег на это не хватает, поэтому «дорогостоящие» наказы могут ждать своей очереди довольно долго.

Во-вторых, от социальной значимости. Чем больше социальных благ может принести реализация наказа, тем выше шансы у него быть исполненным в кратчайшие сроки.

В-третьих, от соответствия действующим городским, региональным и федеральным программам. Например, в Сургуте есть программа обустройства межквартальных проездов, каждый год мы можем отремонтировать около десяти проездов. И вот есть два равнозначных проезда, но по одному есть наказ избирателей и обращение депутата, а по другому никто из сургутян не обращался. Как вы думаете, какой проезд будет приоритетней для городской власти?

В-четвертых, гражданская активность горожан. Если жители готовы не только говорить о проблеме, но и участвовать в ее решении, то это, конечно, жирный плюс в рейтинг.

4. Куда и когда подавать наказы?

Все очень просто:

1. Заходим на сайт думы, узнаем, кто ваш депутат.

2. Отправляем электронное обращение в вольной форме, в обращении указываем «Прошу принять в качестве наказа...» То же самое можно сделать через личный прием. Телефоны для записи и график приема можно найти здесь.

3. Важно! Сделать это желательно до 5 апреля!

5. А если я не успел подать наказ?

Ничего страшного, обратиться к своему депутату никогда не поздно. Уверен, он постарается решить вашу проблему, даже если она не попадет в наказы. К тому же в нашем городе есть еще два интересных механизма решения городских вопросов, поднятых жителями: «Инициативное бюджетирование» и «Отдельный наказ избирателей», но он них я расскажу в следующий раз.


нравится (5) не нравится (0)
03 апреля в 19:39, просмотров: 936, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
03 апреля в 22:09
Уважаемый Алексей!Благодарим за разъяснения.
Alkonowa1ow
04 апреля в 02:17
В современной деятельности депутатского корпуса всех уровней наказы избирателей это скорее отголосок прошлого советского периода работы представительных органов власти, нежели эффективный инструмент реализации социально-экономического развития города, района, региона в современных условиях. Федерального закона о наказах избирателей нет. Региональные законы субъектов РФ пытаются восполнить правовой пробел в наказах избирателей, но все зависит от бюджетной обеспеченности региона. И если исключить из практики работы представительных органов власти все эту работу с наказами избирателей, то ничего по сути и не изменится. Высвободится только время депутатов для решения других вопросов. Скажут, как вы смеете? Замахнулись на святое! Игнорировать наказы своих избирателей! Депутаты, идя во власть обещают избирателям выполнить наказы избирателей «вагон и маленькую тележку». А столкнувшись с реалиями повседневной депутатской жизни понимают, что сделать то по сути они ничего не могут. К примеру, на злобу дня, пообещал допустим кандидат в депутаты или действующий депутат открыть новый автобусный маршрут в городе. Да на ту же Взлетку, или пообещал сократить время ожидания автобуса с 1 часа до 15 минут. «Тык-мык», встретился с директором СПОПАТ, с чиновниками мэрии и все. Не получается. Да тут ещё «реформаторы» подоспели с оптимизацией маршрутной сети города, сократив на 25% действующие худо-бедно действующих маршрутов. Тут не новые маршруты открывать, а старые бы сохранить. К сожалению, оптимизация это реальность нашего современного бытия. Любая реформа и модернизация заканчивается сокращением больниц, поликлиник, школ, чтобы оставшиеся учреждения работали как бы эффективнее, а работники получали зарплату как бы за счёт сокращённых работников. И в сокращении автобусных маршрутов в городе тоже торчат уши оптимизации. Оптимизаторы говорят, что за счёт сокращения маршрутов мы увеличим число автобусов на оставшихся городских муниципальных маршрутах и время ожидания резко уменьшится с 1 часа до 30 минут. Может быть. Может быть.
Ну да ладно. Вернёмся к институту наказов. На самом деле, первым наказом был наказ 242 Советов крестьянских депутатов страны был «Декрет о земле». Так был выполнен первый наказ в истории советской республики. Это был наказ миллионов крестьян и он имел большое общественное значение. Это вам не подремонтировать колдобину во дворе или установить мусорную урну по наказам избирателей в каком-то Урюпинске. Почему наказы избирателей в советский период были масштабными и имели большое общественное значение. Во-первых, наказ давал не какой-то Вася Пупкин, а коллективы трудящихся заводов, фабрик, учебных заведений и так далее по списку. Эти наказы утверждались на сессиях: районных, городских и областных Советов местных депутатов. Разрабатывался план мероприятий, имеющий силу закона и жестко контролировался партийными и вышестоящими советскими органами. А исполнителем наказов был городской исполнительный комитет. Ключевое слово здесь: исполнительный. Зная, что наказы избирателей надо исполнять органы советской власти формировали местных депутатов под себя, соблюдая квоты, но непременно туда попадали руководители крупных предприятий города, имеющих большие материальные и финансовые ресурсы. А став депутатом местных Советов сей руководитель получал тот час из исполкома наказ избирателей, который он должен был выполнить во что было ни стало за счёт ресурсов своего предприятия. И все. Вот ДК «Строитель», я на 100% уверен был построен за счёт ресурсов какого треста по наказам избирателей. Ибо склад ГСМ только так мог чудесным образом превратился в Дом культуры, да ещё на балансе треста «Сургутгазстрой». То же старый ДК «Энергетик» тоже наказ депутату Иосифу Каролинскому был построен из деталей склада стройматериал и тоже по наказам избирателей трудового коллектива «Управление строительства Сургутской ГРЭС» и тоже стоял на балансе УС ГРЭС. По такому же методу строилась поликлиника «Нефтяник» на проспекте Набережный, здание которого потом стояло балансе нефтяников и проходило как медсанчасть ПО «Сургутнефтегаз». И поликлиника энергетиков, которая числилась, как медсанчасть РЭУ (Районное энергетическое управление) «Тюменьэнерго». И здание, которое построило Сургутское нефтепроводное управление ( которое сегодня отмечает своё 55-летие) на Энергетиков,14, как районный диспетчерский пункт (РДП) тоже было передано по наказам Сургутскому медицинскому училищу. И список наказов избирателей, по которым возникли Дома культуры, поликлиники, больницы и учебные заведения нашего города того периода можно было бы перечислять долго. Потому, что наказ избирателей того времени имел персонального ответственного руководителя крупного или даже градообразующего предприятия с неограниченными материальными и финансовыми ресурсами. А что мог сам исполком? Да ничего! На местные доходы и сборы бюджета без слез смотреть было невозможно. Последний советский бюджет 1990 года Сургута был - 39 млн рублей. Все что смог решить исполком того времени то только за счёт работы депутатов городского совета руководителей крупнейших предприятий города.
Теперь обратимся к нашим баранам. Сегодня любой обыватель может в принципе дать свой наказ депутату. Но на этот наказ столько ограничений, что вероятность что он будет выполнен ничтожна. Хотя есть варианты. Если депутат сможет угадать планы Администрации города и тогда наказ Депутата может быть действительно выполненным. Тот же снос аварийного жилья в той или иной локации города. Как то оживить работу с наказами избирателей депутаты пытались путём выбивания депутатских денег (некого фонда), чтобы депутат сам мог эти деньги направить на выполнение своего наказа. Однако суммы, которые Администрации могли бы выделить были настолько мизерны, что Депутату бы пришлось бы больше потратить времени на отчеты и проверки израсходованных денег, нежели реальная польза от исполнение наказа.
Поэтому сегодня институт наказов избирателей скорее жив, чем мёртв. Однако честнее будет, если избирателям и гражданам объявить, что реализация их наказов не находится в компетенции органов представительной власти города. Что органы представительной власти не имеют ни законодательной, ни финансовой базы для реализации наказов избирателей. То что сегодня выдаётся, как работа с наказами избирателей органов представительной власти- это работа посредников между депутатами и чиновниками городской администрации. А посему, велкам господа избиратели и обыватели, на Энгельса, 8 со своими наказами к Главе исполнительной власти города Андрею Филатову. И все. А органам представительной власти города следует больше сосредоточиться на своей работе по контролю работы исполнительной власти города. И все. А все наказы из городской Думы, которые есть, передать в Аппарат градоначальника. Зачем обременять себя несвойственными функциями? Зачем проверять качество укладки асфальта? Зачем проверять график движения автобуса на «Марьину гору»? И так далее и так далее.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 578
  2. В Сургут привезли выставку, посвященную участникам организации «Белая роза» 574
  3. Интернет-магазин подарил жителю Нижневартовска гашиш и шесть лет колонии строгого режима 433
  4. Вартовчанин проехал на «красный» и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими 410
  5. Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением графика 407
  6. Около 50% югорчан не проверяют правильность начислений платы за ЖКУ 381
  7. ​Югра получит больше денег и услуг от Сбера 377
  8. В Сургуте прошел рейд по борьбе с рекламой наркомагазинов на домах 355
  9. Совладелец «Лукойла» попал в топ богатейших бизнесменов мира 333
  10. В Югре пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства 293
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2998
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2915
  3. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2556
  4. ​Галаховы 2379
  5. ​Приглашение к разговору 2157
  6. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 2097
  7. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 2070
  8. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 2024
  9. ​Коротко о думе. Рассказываю о каждом решении, принятом в парламенте Сургута на мартовском заседании 1894
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1858
  1. ​Был ли майдан? 14679
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9879
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3953
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3872
  5. Поверенный Его Величества 3692
  6. Город Нового года 3256
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3250
  8. ​Бхай или не бхай? 3142
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3071
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 3040

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика