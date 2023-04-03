16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3233   EUR  84,1116  

Новости

Больше новостей
Проект очистки Саймы в ближайшие годы начнет осуществляться?
Комментировать
0
Ваша покупательская способность за последние полгода...

выросла 11.8%

снизилась 70.1%

осталась неизменно высокой 7.1%

осталась неизменно низкой 5.5%

не знаю 5.5%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Как вам новый проект реконструкции ГКЦ?

Хорошо 24%

Плохо 29%

Не знаю 47%

Всего голосов: 100

Комментировать
0
Как вы оцениваете идею превратить «Аврору» в спортивно-досуговый центр?

Положительно 66.7%

Отрицательно 22.8%

Не знаю 10.5%

Всего голосов: 114

Комментировать
0
Больше опросов

​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени

Сравним Сургут и Тюмень по подходу к развитию общественного транспорта

​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени
Фото sdelanounas.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал важный городской сюжет о реформе общественного транспорта в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Для того чтобы вести разговор о достоинствах и недостатках новой муниципальной маршрутной сети общественного транспорта нужна хоть какая-то конкретика.

На уровне хотя бы примитивного: было до реформы – будет после реформы. А для этого надо бы знать нынешнее исходное состояние городского общественного транспорта в Сургуте.

Нам отрапортовали несколько цифр:

– ежедневно перевозится 74,5 тысяч пассажиров;

– после реформы увеличится на 15 процентов (если увеличится) до 89,5 тысяч человек;

– сократится число автобусных маршрутов с 45 до 35.

– Анонсируется время ожидания автобусов 6-10 минут.

И все. Какая-то закрытая и секретная реформа городского общественного транспорта получается.

Ну да ладно. Посмотрим, что творится с городским общественным транспортом у наших ближайших соседей и конкурентов (по численности населения в Тюменской области) – в городе Тюмени. Чтобы хоть как-то определиться, где мы сейчас находимся: или в лидерах, или в середняках или где-то среди отстающих.

Итак:

– в Тюмени в летний период действовало 124 маршрута, а в зимний – 109.

– протяженность маршрутов городского общественного транспорта – 620 км, прирост за год составил, 10,17 км или 3,2 процента;

– для стабильной работы рейсовых автобусов действует 22 км выделенных полос;

– общее количество перевезенных по муниципальным городским маршрутам пассажиров в 2022 году составило 127,9 млн человек, что на 11,01 млн больше, чем в 2021 году (+9,4 процента);

– средний возраст автобусов, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, составляет 5,7 лет;

– общее количество транспорта, непосредственно задействованного для перевозок на 01.01.2023 года, составляет 1307 единиц, в том числе 879 особо большого, большого и среднего класса, а также 428 малого класса;

– для улучшения пешеходной доступности ведется строительство автобусных остановок,

– общее количество остановочных пунктов ежегодно увеличивается на 40-50 единиц;

– на 01.01.2023 года маршрутная сеть городского общественного транспорта общего пользования включает 1461 остановочный пункт, что на 36 больше, чем годом ранее (01.01.2022 года – 1425), прирост составил 2,5 процента;

– в целях обеспечения доступности пассажирского транспорта общественного пользования маломобильных групп населения все автобусы оснащены автоматическими информаторами объявления наименования остановочных пунктов;

– 50 процентов оснащены электронными информационными табло;

– 65,7 процента обеспечены условиями для маломобильных граждан;

– на период 2021-2025 год запланировано выделение 2,2 млрд рублей из бюджета города на приобретение новых автобусов;

– в 2021 году приобретено 70 новых автобусов для муниципального ПАТП №1 на сумму 1,2 млрд рублей;

– на 2023 год запланировано выделение 1,9 млрд рублей из бюджета города на приобретение новых автобусов;

– Справочно: муниципальное ПАТП№1 имеет парк автобусов 480 единиц и численность работников 1481 человек.

И так далее и тому подобное. Информация более чем достаточная.

Для того, чтобы понять где мы находимся с общественным транспортом в Сургуте – в начале пути, середине или на финише, все приведенные показатели городского общественного транспорта для Тюмени можно смело делить на два и мы получим ориентировочные цифры для нашего города (Сургут по численности населения в два раза меньше Тюмени: 800 тыс. и 400 тыс. соответственно).

Проделав такую работу можно посмотреть результат. И, судя по сравнительным цифрам, он довольно плачевный для нас. Мы отстаем по всем показателям в четыре раза.

Что по факту, что удалось выудить из доступных источников о состоянии городского общественного транспорта:

– количество автобусов в муниципальном СПОПАТ в районе 100 единиц;

– в год муниципальное СПОПАТ перевозит около 10 млн пассажиров;

– численность работников СПОПАТ 522 человек;

– по году получена прибыль в 18 млн рублей;

– в городе 434 автобусных остановочных пункта;

– муниципальное СПОПАТ до реформы маршрутной сети обслуживало 17 городских маршрутов общественного транспорта;

– ООО «Центр» и ООО «ЗабСибАвто» обслуживали до реформы по восемь городских маршрутов общественного транспорта;

– можно предположить, что все перевозчики Сургута перевозят в год в районе 28-30 млн пассажиров;

– выделенных полос общественного транспорта в городе нет;

– в 2018 году при Вадиме Шувалова СПОПАТ получил 10 новых автобусов марки МАЗ на замену выработавших ресурс автобусов.

И все. Не густо. Но хоть что-то. А теперь можно и пообсуждать, чего же ждать от оптимизации муниципальной маршрутной городского транспорта общего пользования, широко анонсированного командой Андрея Филатова.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:41, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 850
  2. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 696
  3. Рентгенхирурги СОКБ спасли более 450 югорчан от потери нижней конечности 450
  4. ​В Югре выявили 66 новых случаев ковида, больше всего - среди пенсионеров 386
  5. Югорчанка потеряла 1,6 млн рублей из-за лжеинвестиций в «Газпром» 377
  6. Пожилая югорчанка переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки 373
  7. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 361
  8. ​Ольга Патрактинова: «При возникновении финансовых проблем лучше не прятаться от кредитора…» 350
  9. ​Югре вручили кубок «За развитие биатлона» 344
  10. Геолог-пенсионер позвонил губернатору Югры, чтобы та помогла с открытием мастерской 331
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2866
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2264
  3. ​Галаховы 2127
  4. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1915
  5. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1864
  6. ​Приглашение к разговору 1768
  7. ​МТС объявила о глобальном ребрендинге 1670
  8. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1644
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1623
  10. ​Сургутянам пригрозили штрафами за выход на лед 1620
  1. ​Был ли майдан? 14548
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9687
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3788
  4. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3724
  5. Поверенный Его Величества 3538
  6. Город Нового года 3119
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3107
  8. ​Бхай или не бхай? 2996
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2952
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2904

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика