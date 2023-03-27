Убивать бродячих животных – это прошлый век

Всю свою историю человечество с переменным успехом движется в сторону цивилизации, одна из важных ее составляющих – повышение ценности жизни. Понятно, что в первую очередь речь о наших жизнях, но этот принцип неизбежно расползается и будет расползаться на другие сущности, которые людям важны или дороги по каким-то причинам. Например, домашние животные.

Наш читатель Олег Петров в своем блоге рассказал о том, как примерно в последний век в России решали вопросы и проблемы с бродячими и не только собаками – преимущественно посредством умерщвления различными способами. И это действительно воспринималось нормально. Тут, правда, надо добавить, что до наступления второй половины ХХ века человек и с человеком-то поступал зачастую похуже, чем с собаками. Многие, по счастью, догоняют, что это не очень хорошо. Но многим еще предстоит пройти этот цивилизационный путь.

К чему я. Гуманизация – это наша общая победа и достижение. Каждый шаг, пройденный по этому пути, давался человечеству и отдельным поколениям довольно трудно. Поэтому плоды этой большой работы надо беречь и стараться взращивать на их базе новые достижения. Мы уже не отсекаем руки за воровство, не вызываем на смертельную дуэль за неосторожно сказанное слово, не расстреливаем за кражу социалистической собственности, и много чего не. Вот потихоньку догоняем, что просто так убивать собак, которые, вообще-то, чуть ли не ближайшие друзья человека, не очень хорошо.

Лично мне глубоко противен и антипатичен такой утилитарный подход к тем же собакам. Топить беззащитных и ничего не понимающих щенят в ведре, загонять в газенвагены, стрелять на улицах – это не те методы контроля популяции и в целом нормального отношения к животным, которые я бы одобрил. Думаю, тут есть и поколенческая составляющая – рискну предположить, что среди тех, кому сейчас меньше 40 лет, будет куда больше людей, разделяющих мой подход, чем среди тех, кто старше 40.

Собственно, сам уважаемый Олег пишет, что даже при жестоком огнестрельном подходе к бродячим собакам проблему решить не удалось. И делает внешне логичный вывод – раз уж мы их душили-душили, и то не задушили, то сейчас, когда смертоубийства прекратятся, собачье царство расцветет пышным цветом. По счастью, многие вещи, особенно, в социальной жизни человечества, контринтуитивны. Вероятно, перманентное изъятие всех собак с улиц и содержание в приютах с возможностью найти нового хозяина вкупе с повышением ответственности за своих животных даст неплохие результаты. Как минимум, мы это проверим на практике буквально за ближайшую пару лет.

И я сугубо против любого отступления от завоеваний цивилизации и гуманизации. Все они были оплачены невероятным количеством жизней и страданий, чтобы быть просто так выброшенными на помойку. Боюсь, что наша страна движется именно в этом направлении, поэтому радуюсь каждому хорошему решению в этой сфере. Не заниматься тупым отстрелом бродячих животных в Югре, а попытаться в корне переломить ситуацию при помощи пусть несколько более дорогих, но гуманных методов – одно из них.

P.S. Мне сейчас ответят что-нибудь в духе: «Собачек ты жалеешь, а коров, свиней, баранов и прочих, кого ты ешь (да, ем) – не жалеешь. Как же так?» Да, собаки и кошки, которых мы видим каждый день и которые живут в наших домах, мы жалеем и ценим больше. С огромным количеством других животных мы все еще поступаем довольно жестоко. Но путь цивилизации тем и прекрасен, что это движение не останавливается. Если бы мне предложили поставить деньги на то, что через 50 лет, как минимум, страны первого мира будут и дальше выращивать миллионы голов скота на убой – я бы не стал так рисковать. Если не случится чего-то кардинально страшного, мир продолжит меняться в лучшую сторону.